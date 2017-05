Schick nás nejdřív neoslnil. Teď si dělá z obránců srandu, říká Krch

S Patrikem Schickem si obránce Daniel Krch zahrál rok v Bohemians 1905. Právě tam se mladý útočník odrazil k angažmá v Sampdorii Janov. A po roce to vypadá, že půjde zase výš. Do slavného Juventusu. „Po prvním zápase u nás jsem o něm pochyboval. Nebyl moc silný v soubojích. Pak nám to ale všem ukázal,“ usmívá se kapitán Bohemians.