Schicka chtěli ukrást Juventusu! Milán podal supernabídku, má smůlu

Najít pořádného střelce ke Carlosu Baccovi se vedení milánského klubu snaží již několik měsíců. A zatím mu to nevychází. Podle dostupných informací odmítl AC Álvaro Morata z Realu, který chce setrvat v Madridu. A to i přes to, že by mu v útoku patřila pozice číslo jedna.

Reakce klubu? "Last minute“ nabídka směrem do Janova, kde tamní Sampdoria hýčká velký český talent Patrika Schicka. Suma, kterou AC údajně nabídlo, dokonce předčila tu, kterou si s klubem vyjednal Juventus.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Nedvěd o Schickovi: Připomíná mi Ibrahimoviče • VIDEO iSport TV

Zatímco „Stará dáma“ pouze aktivovala výstupní klauzuli, která činí 25 milionů eur, Milán byl ochotný zaplatit o osm milionů eur více (33). Za normálních podmínek by to janovskému klubu jistě zamotalo hlavu, ale zájem od šestého celku uplynulé sezony Serie A přišel pozdě. Schick už se rozhodl spojit svoji budoucnost s Juventusem.

Navíc pro českého reprezentanta vyznívala předložená nabídka od AC jako nevýhodná. Zatímco Juve bude hrát v základní skupině Ligy mistrů, „Rossoneri“ čekají zápasy v předkolech Evropské ligy. Velkou výhodou je rovněž přítomnost české legendy Pavla Nedvěda ve vedení Juventusu.

Tajemství o Schickově přestupu ze Sampdorie prozradil před pár dny šéf klubu Massimo Ferero. „Schick? Ten půjde do Juventusu,“ vypálil na otázku serveru AS Pagine Romaniste. „Chtěli ho i z AS Řím, ale neměli peníze. Bez toho to nejde,“ dodal svérázný boss.