Co bude s Götzem? V Dortmundu je za očekáváním, není pro něj místo

Ve čtyřiadvaceti letech má už pět bundesligových titulů, ve finále mistrovství světa vstřelil rozhodující gól. Přesto se s německým záložníkem Mariem Götzem vleče nálepka, že je to hráč, který mohl dokázat výrazně víc. V opětovném rozpuku mu zatím nepomáhá ani letní návrat do Dortmundu, někdejší formu a pohodu se mu dosud nepodařilo nalézt. V Německu se proto řeší, jakou má Götze v kádru Borussie perspektivu.

Když se Mario Götze chystal, že naskočí na mistrovství světa do finále proti Argentině, trenér Německa Joachim Löw mu dodal sebevědomí slovy, ať světu ukáže, že je lepší než Lionel Messi. Götze pak jediným gólem nerozhodnou bitvu strhl na stranu svého týmu. V návaznosti na to nyní deník Bild poznamenal, že v Dortmundu by byli šťastní, kdyby ukázal, že je alespoň stejně dobrý jako Pulisic, Dembélé nebo Schürrle.

Götze se v létě po třech letech vrátil do Borussie z Bayernu Mnichov, kde si nedokázal napevno vydobýt místo v základní sestavě. Ani štace v Dortmundu, kde začal kouzlit jako teenager, mu zatím úplně nevychází.

„Obrázek, který o mně mnozí mají, už teď zkrátka není aktuální. Ne vždy, když jsem na hřišti, mohu dát gól jako ve finále mistrovství světa. Fotbal je nyní komplexní, patří k němu víc věcí jako dobrý běžecký výkon, intenzita nebo píle,“ popisoval Götze v rozhovoru pro magazín Kicker před startem jarní části sezony.

Jenže opravdovým tahounem momentálně není a poté, co v sobotu proseděl v Brémách celý zápas na lavičce, se v Německu rozvinula diskuze o jeho významu pro vestfálský celek.

Götzemu chybí důvěra od trenéra



Jaké hlasy padají? „Je to pro Maria neuvěřitelně těžká situace. Takový hráč potřebuje absolutní důvěru od trenéra. Ta chybí, to je vidět,“ konstatoval Stefan Effenberg, někdejší záložník Bayernu či německé reprezentace.

„Mario není ten, který přejde na křídle jeden na jednoho. Často pracuje víc vzadu. V systému Dortmundu není v současné době pozice, která by perfektně pasovala na to, co umí,“ pravil bývalý obránce Borussie Christoph Metzelder.

Götzeho post už není na křídle, kde má trenér Thomas Tuchel k dispozici Marka Reuse či mladé rakety, jako jsou Ousmane Dembélé, Christian Pulisic nebo Emre Mor. Využitelnější je ve středu hřiště, kde však v Brémách hráli Julian Weigl, Gonzalo Castro, Šindži Kagawa a v průběhu utkání také Raphael Guerreiro.

V Dortmundu se tváří, že se nic neděje, a snaží se debatu o Götzem utnout. „Je to stejné jako v případě Thomase Müllera, když nehraje. Hned se řeší, jestli daný hráč zapadá do systému. To je nesmysl,“ řekl v internetové diskusi magazínu Kicker šéf Borussie Hans-Joachim Watzke.

„Máme šestnáct, sedmnáct, osmnáct dobrých hráčů, vždy musí někdo sedět. Musíme si dát pozor, abychom nebyli na naše střelce z mistrovství světa příliš kritičtí. To už mnohým uškodilo,“ varoval Watzke.

Mario Götze v této sezoně

Soutěžní zápasy 15

Minuty 1151

Góly 2

Asistence 2

