Darida: Trpěl jsem kvůli výšce. V Německu mi narostla tři kila svalů

Vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Vladimír Darida se stal klíčovým hráčem českého národního týmu i Herthy Berlín, kde bojuje o nejvyšší příčky v bundeslize. Šestadvacetiletý záložník si skvělou kariéru vydupal ohromnou pílí, nic nedostal zadarmo. V pořadu iSport TV Overtime vykládá o tom, co mu dávají zápasy v německé soutěži, kam by rád ještě přestoupil a i o těžkých dobách v mládí, kdy skoro skončil s fotbalem.

Daridova kariéra stoupá postupně, zato bez velkých výkyvů a jednoznačně správným směrem. Postupně se prosadil v Plzni, reprezentaci, Freiburgu i Herthě Berlín. Za hranicemi už kroutí čtvrtou sezonu a od samého počátku pravidelně nastupuje.

"Bundesliga mě změnila docela dost. Za tři a půl roku jsem přibral nějaké tři kila svalové hmoty, což je pro mě hodně důležité. Bundesliga je hodně o soubojích a o tom, jak je tělo připravené. To jsem musel dohánět. Také po taktické stránce jsem vyspěl," prozradil Darida v rozhovoru pro iSport TV.

Drobný fotbalista od mládí bojoval se svou menší výškou. Někteří odborníci mu prorokovali, že s takovými fyzickými parametry nemá šanci hrát profesionální fotbal. V 16 letech se dokonce dostal do fáze, kdy přemýšlel o konci s kariérou.

"Přecházel jsem z žáků do dorostu, největší problémy byla má výška. V té době jsem ještě nedržel bezlepkovou dietu, byl jsem o dvě, tři hlavy menší než ostatní a trošku to slýchával od trenérů, že nemám fyzické předpoklady, abych hrál. Já byl vážně strašně malej. Nedávno jsem našel fotku a byl na ní poloviční než spoluhráč," vzpomínal Darida.

Darida v Overtimu: Chtěl bych udělat krok výš, láká mě Premier League

"Bylo to pro mě docela těžké, i jsem měl v hlavě myšlenky, že bych odešel z Plzně, nerad vysedávám na lavičce. Ale naši mě přemluvili, i na Viktorce mi to vymlouvali. Pak jsme dostal šanci v dorostu a od té doby šla má kariéra nahoru," dodal.

Nakonec dorostl do současných 171 centimetrů. Patří k nejmenším hráčům, výšku ale nahrazuje jinými přednostmi. Především ohromnou kondicí a pracovitostí, v bundeslize patří k nejběhavějším hráčům soutěže.

"Chci být hodně na míči, pomáhat hráčům v těžké situaci, aby měli komu nahrát. Snažím se nabízet, být aktivní, proto co nejvíc běhám, abych mohl dostat nahrávky. Je to směs genetiky, píle z tréninku a třeba i bezlepkové diety, co mám," vyjmenoval Darida.

Zmínil ještě jednu zvláštnost, dlouhý a kvalitní spánek. "Spím hodně, i před zápasem. Když hrajeme od půl čtvrté, jdeme dopoledne na procházku a před obědem se ještě prospím. Nabírám tím energii ještě těsně před zápasem," přiznal plzeňský odchovanec.

Daridova kariéra se vyvíjí správným směrem. Po přestupu do Německa se prosadil ve Freiburgu a i nyní v Herthě, kde patří k jasným členům základní sestavy. Sám hráč připouští, že by se ještě rád posunul o level výš do lepšího klubu.

"Rád bych se ještě posunul dál, rozvíjel se. V létě mi bude 27 let, trochu se blíží třicítka. Byl bych rád, kdyby přišel nějaký klub, co by mě posunul dopředu," řekl hráč, který dokonce patřil i do hledáčku Realu Madrid.

"Bral jsem to jako poctu, že se o mě zajímají, ale bylo by to hodně těžké prosadit se a hrát tam. Na to bych teď asi ještě neměl, to říkám upřímně."

Na co tedy Darida pomýšlí? "Zahrát si Premirer League, zjistit, jak to tam chodí. Kdyby šlo o tým, co hraje o evropské poháry, byl bych moc spokojený. Třeba Manchester United miluju, to by byl totální sen," usmál se. "Ale nemusela by to být jen Premier League, třeba kdyby šlo o klub, co v lize hraje pořád nahoře a působí v evropských pohárech."

