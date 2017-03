Z vězení rovnou do branky. Klub podepsal vraha, sponzoři zuří

V roce 2010 zasáhla fotbalový svět neuvěřitelná zpráva. Tehdy pětadvacetiletý Bruno, který se měl po Júliu Cesarovi stát novou jedničkou brazilského národního týmu, zabil svoji přítelkyni Lizu Samudo.

Po třech letech ve vazbě, kde se dvakrát pokusil o sebevraždu, si vyslechl rozsudek – 22 let za únos, vraždu a ukrytí těla. Poslední obvinění se vztahuje k hrůznému svědectví Brunova příbuzného, podle kterého brankář tělo své milé rozřezal a ostatky podal ke krmi svým rotvajlerům.

Hrůzný příběh má překvapivé rozuzlení. Bruno se z vězení nedostane v roce 2032, byl totiž propuštěn už na začátku letošního března. Brazilský soud uznal, že tři roky, které strávil v cele čekáním na rozsudek, byla příliš dlouhá doba vzhledem k tomu, že měl stálou práci a byl souzen za svůj první prohřešek. Nově svobodného Bruna navíc nečeká stažení do ústraní, hned se vrátil k fotbalu a podepsal ve druhé brazilské lize.

OFFICIAL:



Brazilian club Boa Esporte has announced the signing of goalkeeper Bruno, who has just been released from prison after 7 years. pic.twitter.com/biVpSL4N4P