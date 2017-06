Co se děje s Ödegaardem? Real mi pořád věří, tvrdí norský talent

Hodně fanoušků na něj zapomnělo. Mnoho z nich ho navíc považuje za velký úlet. Záložník Martin Ödegaard už skutečně není zázračným patnáctiletým klukem, ale odepisovat ho je ještě předčasné. Na hostování v Nizozemsku konečně pookřál a věří si. „Udělal jsem správný krok,“ tvrdí mladý Nor. Jak to s ním bude dál?

Martin Ödegaard odešel do nizozemského Heerenveenu v lednu. Poprvé od přestupu do Realu Madrid tak dostal příležitost hrát pravidelně dospělý fotbal. V lize zasáhl do šestnácti zápasů, desetkrát byl v základní sestavě. K tomu přidal jedno utkání v poháru.

„Potřeboval jsem hrát na nejvyšší úrovni. Kdybych to nechtěl, zůstal bych v Madridu,“ prozrazuje Ödegaard. V Realu nastupoval totiž jen za třetiligovou rezervu. Zároveň ale trénoval s těmi nejlepšími. „To byla velká škola,“ uznává.

Přesto si Ödegaard hostování pochvaluje. „Cítím, že jsem udělal správné rozhodnutí. Heerenveen jsem si vybral sám a Real mě v tom podpořil,“ říká Nor. V Nizozemsku si připsal 1 gól, 3 asistence a pro své spoluhráče vytvářel pravidelně šance.

Osmnáctiletý kreativní záložník tak nevzdává, že se jednou v Realu prosadí. „Dohodli jsme se, že ještě rok zůstanu v Heerenveenu. Real ale sleduje mé výkony a stále mi věří. Chtějí do mně nadále investovat,“ odhaluje Ödegaard.

„S trenérem Zinedinem Zidanem jsem mnohokrát nemluvil, ale jsem pravidelně v kontaktu se šéfem skautů Realu. Chodí se dívat na moje zápasy a pozorně mě sledují,“ dodává záložník, kterého nadchlo vítězství madridského klubu v Lize mistrů.

To je mimochodem krásný příklad toho, že to Ödegaard nemá a nebude mít snadné. Vždyť do sestavy Realu se v sezoně nevešel například James Rodríguez, ve finále Ligy mistrů dokonce putoval na tribunu.

„Strašně rád bych dostal více šancí v Realu, ale věděl jsem, že to bude extrémně těžké. Ničeho ale nelituji, bylo úžasné trénovat vedle hráčů, které jsem předtím viděl jen v televizi,“ zakončuje obdivovatel Cristiana Ronalda.