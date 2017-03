Z nuly hrdinou! Kritizovaný Navas trapně chyboval, pak Real zachránil

Navas už v této sezoně udělal chyb několik a fanoušci navíc mají pocit, že trochu vymizely jeho zázračné zákroky. Proto se už před zápasem 27. kola La Ligy proti Betisu spekulovalo o tom, že by ho mohla nahradit dvojka Realu Kiko Casilla.

Trenér Zinedine Zidane ale dal Navasovi důvěru. A zdálo se, že to bude možná velkou chybou. Ve 21. minutě totiž kostarický gólman vyběhl za vápno, ovšem míč netrefil a srazil se s útočníkem Betisu. Sudí byl nicméně milosrdný. Kdyby pískal, mohl Navase vyloučit.

Hra tak běžela dál a přišla 25. minuta. Tentokrát už se hosté radovali a právě Navas se hodně červenal. Po hezké akci hostů vystřelil útočník Antonio Sanabria, ale jeho rána byla velmi slabá a navíc mířila přesně na gólmana Realu.

Jaký šok zažili fanoušci Realu, když viděli, že míč skončil v síti. Navas si ho do ní totiž velmi neobratně sám hodil. Brankář „bílého baletu“ se hned chytil za hlavu a omlouval se spoluhráčům. Ti se ho snažili podpořit.

Na Santiago Bernabéu to ale vřelo. V minulé sezoně milovaný fantom byl najednou za nulu. „O poločase jsem Keylorovi nic neřekl. Udělal chybu, může se mu to stát jako komukoliv jinému,“ hájil nicméně svého svěřence kouč Zidane.

Navas to svému trenérovi i spoluhráčům vrátil. Real totiž dokázal výsledek otočit, ke konci se ale i proti deseti mužům soupeře bránil. A mohl být potrestán. V 92. minutě se totiž za kapitánem Sergiem Ramosem objevil osamocený hostující útočník a jeho hlavička měla gólové parametry. Jenže Navas předvedl parádní zákrok a míč vyrazil.

Realu tím zachránil klíčové tři body a hlavně se vykoupil za svou velkou chybu. „Jsem za Keylora šťastný. Na tomto stadionu to nikdy není snadné, tlak je velký. V závěru dokázal, že je velkým hráčem,“ chválil svého spoluhráče Ramos.

„Na konci to byl Keylor, kdo nám zachránil výhru,“ přidal se Zidane. Navas se prostě dokázal stát za 90 minut z nuly hrdinou. Otázkou je, jestli ho výtečný zákrok povzbudí do dalších zápasů. Jinak by mohl Real v létě jednat.

