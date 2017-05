Divoká cesta za titulem! Ronaldo pálil i zahodil nevídané. Celta se zlobila

Real začal na půdě Celty výborně, už v 10. minutě poprvé slavil. To se do míče opřel střelec Cristiano Ronaldo a levačkou ho poslal nechytatelně k tyči. Domácí, které hnaly plné ochozy, se ale nepoložili. Právě naopak.

Od té chvíle to byla Celta, která diktovala tempo hry. A přišly také šance, které ale výborně lapil hostující brankář Keylor Navas. A protože velkou šancí pohrdl v závěru poločasu útočník Realu Karim Benzema, šlo se do šaten za stavu 1:0 pro hosty.

Pravé a divoké fotbalové divadlo ovšem začalo až ve druhém dějství. Celta šla hned do velké šance, útočník John Guidetti ale nezakončil a trest přišel rychleji, než čekal. Real podnikl super rychlý protiútok, Isco našel Ronalda a ten zvýšil chladnokrevně na 2:0.

Emoce nicméně planuly dál. A nejvíce vygradovaly v 62. minutě. Obránce hostů Sergio Ramos se dostal v pokutovém území do střetu s domácím útočníkem Iagem Aspasem a ten upadl. Rozhodčí pískl. Penalta? Ale ne, Aspas dostal žlutou za simulování.

Problém pro Celtu byl v tom, že byla druhá. Místo velké šance na snížení se tak její šance na bodový zisk smrskly na minimum. Aspas to kousal těžko. Pravdou je, že opakované záběry ukázaly, že kontakt s Ramosem přišel. Zda musel domácí útočník padat, ví jen on sám. Žlutá ale vypadala přísně.

Zdálo se, že je rozhodnuto. Ale to by nebylo ono. Zábava měla pokračovat. A tak v 69. minutě odevzdal Isco hloupě míč domácím, Guidetti vypálil a Ramos jeho střelu tečoval smolně do branky. 1:2. Fanoušci začali bouřit. Chtěli vidět zázrak odvážných deseti mužů.

Ten vzal ale brzy za své. Hned o minutu později totiž chytře ošálil dva obránce Celty Marcelo a krásně našel úplně volného Karima Benzemu. Ten měl jednoduchou pozici, uklidil míč do prázdné branky a definitivně srazil naděje domácích.

Parádní a zajímavá podívaná ovšem ještě neskončila. Do hlavní role se pasoval opět Ronaldo, tentokrát by se ale raději někam schoval. Portugalec totiž dostal exkluzivní šanci na hattrick, neatakovaný měl míč u nohy na malém vápně.

„Tak kam to chceš?“ mohl se v klidu zeptat bezmocného brankáře. Jakoby se nad ním ale na poslední chvílí slitoval a míč vypálil nepochopitelně vedle branky. Nechápal on, nechápali spoluhráči, nechápal trenér Zidane.

Real to ale mrzet nemuselo. V závěru ještě zvýšil na 4:1 se svým typickým klidem záložník Toni Kroos. Mimochodem, Ronaldo se tentokrát zachoval férově, když ho kouč Zidane ze hřiště sundal. „Já?“ ukázal na sebe. Když dostal kladnou odpověď, dal palec nahoru a s trenérem se objal.

Hvězda Realu totiž dobře věděla, že kdyby dostala nedopatřením žlutou kartu, uteklo by ji velké ligové finále na půdě Málagy. To se nestane, Portugalec bude připravený. Jeho tým potřebuje alespoň bod a titul La Ligy mu bude říkat pane.