Čína je zlatý důl! TOP placené hvězdy, kdo předčil Messiho i Ronalda?

Mezi nejlépe placené fotbalisty světa podle britského serveru Telegraph patří také Carlos Tévez a záložník Oscar • FOTO: Koláž iSport.cz Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nebo snad Neymar? Ale kdeže! Zmínění borci sice patří mezi nejlépe placené fotbalisty světa, ale na úplném vrcholu se nenachází. Důvodem je i to, že působí v Evropě, zatímco borci s nejtučnějším kontem hrají jinde - v Číně. Asijská liga vletěla na fotbalový trh jako kometa a fotbalisty láká na tučnou výplatu. Britský deník The Telegraph sestavil žebříček nejlépe placených fotbalistů. Na kolik peněz si týdně přijdou?

10. Wayne Rooney (31 let, Manchester United) Útočník Manchesteru United Wayne Rooney v utkání proti WBA • Foto Reuters Týdenní plat: 260 tisíc liber (8 320 000 korun) Legenda Manchesteru United patří mezi stálice anglického velkoklubu a je to znát také na jeho výplatní pásce. Ačkoliv jeho pozice slábne a mluví se o jeho odchodu, anglický reprezentant pobírá přes osm milionů korun týdně. I to je důvodem, proč padlo jeho působení v italské Neapoli.

9. Neymar (24 let, Barcelona) Neymar ukázal parádní techniku • Foto Reuters Týdenní plat: 275 tisíc liberec (8 800 000 korun) Brazilský střelec bral ještě do nedávna "pouze" 77 tisíc liber, ale v říjnu podepsal novou smlouvu do roku 2021, která z něho učinila druhého nejlépe placeného hráče Barcelony. Neymar si dokonce mohl údajně přijít až na 650 tisíc liber týdně, ale astronomickou nabídku PSG odmítl a zůstal na Nou Campu.

8. Graziano Pelle (31 let, Shandong Luneng) Italský útočník Graziano Pelle v dresu Southamptonu • Foto Profimedia.cz Týdenní plat: 290 tisíc liber (9 280 000 korun) Italský reprezentant je první vlaštovkou, která neodolala nabídce z Číny. Bývalý útočnou Southamptonu, Feyenoordu či Sampdorie se v létě přesunul do klubu Shandong Luneng a výrazně si polepšil. Týdně si vydělá přes devět milionů korun a stal se nejlépe placeným italským fotbalistou v historii.

7. Paul Pogba (23 let, Manchester United) Kouč Manchesteru United José Mourinho něco vysvětluje Paulu Pogbovi v pohárovém derby se City • Foto Reuters Týdenní plat: 290 tisíc liber (9 280 000 korun) Francouzský bourák přišel na Old Trafford za rekordní tři miliardy korun a vzápětí se stal nejlépe placeným hráčem Premier League. V Manchesteru si díky pohádkové smlouvě vydělá přes devět milionů korun týdně.

6. Hulk (30 let, Šanghaj) Brazilský útočník Hulk ještě v dresu Zenitu Petrohrad • Foto Profimedia.cz Týdenní plat: 320 tisíc liber (10 240 000 korun) Chcete služby brazilského kanonýra? Stačí pořádně zaplatit. Třicetiletý útočník vzbudil ohlas svým přestupem z Porta do Zenitu Petrohrad a velmi zajímavá finanční nabídka ho v létě přesvědčila k přesunu do Asie, kde už v minulosti působil. Hulk se upsal šanghajskému SIPG, v němž mu týdně přijde přes deset milionů korun.

5. Lionel Messi (29 let, Barcelona) Hvězdný Lionel Messi proti Espanyolu zářil • Foto EPA Týdenní plat: 336 tisíc liber (10 752 000 korun) Argentinská hvězda je jedničkou v kabině Barcelony, přesto je v žebříčku na pátém místě. Důvodem je to, že jeho týdenní plat je uveden po zdanění. I nadále se ovšem mluví o tom, že by Messi mohl změnit adresu. Kromě Číny si může přilepšit i u Citizens, kteří by ho mohli v žebříčku výrazně posunout.

4. Gareth Bale (27 let, Real Madrid) Gareth Bale měl obrovský podíl na výhře Realu, Leganés vstřelil dva góly • Foto EPA Týdenní plat: 350 tisíc liber (11 200 000 korun) Hvězda Walesu a Realu Madrid má jedinou smůlu - má v týmu Cristiana Ronalda. Nebýt toho, mohl být Bale bezpečně nejlépe placeným hráčem španělského klubu. Nová smlouva platící do roku 2022 mu týdně zaručuje přes jedenáct milionů korun. V žebříčku to ale stačí pouze na bramborovou pozici.

3. Cristiano Ronaldo (31 let, Real Madrid) Cristiano Ronaldo pózuje se čtvrtým Zlatým míčem, který vyhrál za rok 2016 • Foto facebook.com/@realmadrid Týdenní plat: 365 tisíc liber (11 680 000 korun) Nezvykle bronzová pozice náleží Cristianu Ronaldovi. Vítěz mistrovství Evropy, Ligy mistrů a čerstvý držitel Zlatého míče je se svým platem evropskou jedničkou, ale na celosvětový triumf mu to nestačí. Mrzet ho to ale nemusí, pokud bychom počítali i odměny od sponzorů, byl by mezi fotbalisty zřejmě jedničkou.

2. Oscar (25 let, Šanghaj) Působení záložníka Oscara v Chelsea se zřejmě chýlí ke konci • Foto EPA Týdenní plat: 400 tisíc liber (12 800 000 korun) Vracíme se do Asie a opět do Šanghaje. Klub SIPG, kde působí i zmíněný Hulk, vábí jeho reprezentačního kolegu Oscara. Záložník Chelsea by měl v lednu odejít za 60 milionů liber a v novém působišti by si měl přijít na téměř třináct milionů korun týdně. To jde, že?