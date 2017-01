Květiny a selfie. V Šanghaji vítala Oscara červená a zlatá lavina

Čekalo se, že Oscar zazáří v Chelsea, kam přišel v roce 2012. Patřil k oporám týmu, jenže po nástupu manažera Antonia Conteho postupně vypadl ze základní sestavy. „Blues“ se začalo dařit a kouč neměl důvod dělat změny, proto se Brazilec rozhodl sám k odchodu do Číny. Kluby oznámily dohodu o přestupu krátce před Vánocemi.

„Děkujeme Oscarovi za skvělé služby a přejeme mu hodně štěstí v novém angažmá,“ uvedla tehdy v prohlášení Chelsea.

Oscar kráčel letištní halou oblečený celý v černém, po chvíli ale bylo jasné, že vládnout budou červená a zlatá barva, které vyznává SIPG. Kromě květin vyfasoval šálu a nesundal ji z krku. Jeho příchod vzbudil velká očekávání. Na hráče čekaly desítky fanoušků. Brazilec se jim ochotně podepisoval a také se s nimi fotil.

Tým SIPG od listopadu vede bývalý trenér „Blues“ André Villas-Boas, takže Oscar ví, do čeho šel. A škodný v Číně rozhodně nebude. Vydělat by si měl zhruba 648 milionů korun ročně, To je suma, které nedokázal odolat. Podobně na štědré nabídky z Číny zareagovaly i jiné hvězdy. Tamní ligu bude hrát třeba Carlos Tévez, jenž si přijde na miliardu korun.