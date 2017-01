Jedenáct fotbalových hvězd, které (zatím) nepobláznily peníze z Číny

Bony, Ibra i CR7. Kdo jsou hvězdy, které zatím odolaly vábení miliard z Číny? • FOTO: koláž iSport.cz Čínský fotbal nemá jméno, což hodlá nejlidnatější stát světa brzy změnit. Zdejší kluby rozhazují miliardy, kterým už podlehla kdejaká hvězda. Dají se vůbec odmítnout platy, které Číňané nabízejí? Hráči jako Hulk, Tevez, Oscar nebo v posledním případě Alex Witsel to nedokázali. Podívejte se na přehled jedenácti hráčů, kteří (zatím) zůstávají věrní Evropě.

Cristiano Ronaldo Kdo může být v našem žebříčku první než čtyřnásobný držitel Zlatého míče. Za portugalskou superstar nabídl jeden nejmenovaný klub 257 milionů liber (přes osm miliard korun) a ročně by si CR7 přišel v přepočtu na necelé tři miliardy korun. Jorge Mendes však přestup rázně odmítl. „Peníze nejsou všechno. Real Madrid je Ronaldův život,“ řekl hráčův agent pro Sky Italia. Za Ronalda dáme OSM miliard. Šílená nabídka z Číny ale nemá šanci - čtěte ZDE » 720p 480p 360p 240p <p><span>Portugalec Cristiano Ronaldo byl počtvrté v kariéře zvolen nejlepším fotbalistou světa v anketě Zlatý míč. Porazil i obhájce Lionela Messiho. Ronaldo má za sebou velmi úspěšný rok. </span><span>Podívejte se ve VIDEU, na jeho nejlepší kousky v dosavadní sezoně španělské La Ligy.<br /></span></p> REKLAMA Zlatý míč pro Ronalda! Co předvedl na podzim za Real Madrid? • VIDEO La Liga

Zlatan Ibrahimovic Na Ostrovy přišel teprve v létě, ale už po půlroce v Manchesteru United měl na stole angažmá v neznámém čínském klubu. Hvězdný Zlatan by si na druhém konci světa vydělal 120 milionů liber (3,83 miliardy korun) za rok. Pětatřicetiletý útočník má však v plánu zůstat v Anglii i v nadcházející sezoně. „Nehodlá svou kariéru zakončit v Americe nebo Číně. Chce skončit na vrcholu,“ řekl José Mourinho na adresu vytáhlého hroťáka. Švédský útočník Zlatan Ibrahimovic slaví jednu z branek v dresu Manchesteru United • Foto Reuters 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: West Ham - Manchester United 0:2. Zápas ovlivnilo kontroverzní vyloučení • VIDEO Premier League

Wayne Rooney Další hvězda United, která odmítla nabídku z Asie. Historicky nejlepší střelec Anglie musel říct NE Číňanům hned dvakrát. Peking Guoan přispěchal s platem 300 tisíc liber (9,59 milionů korun) za týden, vedení Kantonu Evergrande ještě přitvrdilo a útočníkovi navrhovalo dokonce 700 tisíc liber (22,37 milionů korun), což by dělalo z Rooneyho jednoho z nejbohatších hráčů na světě. Útočník Manchesteru United Wayne Rooney v utkání proti WBA • Foto Reuters

Andres Iniesta To je prostě srdcař. Podle španělského Sportu přišla lukrativní nabídka od nejmenovaného čínského klubu za dvaatřicetiletého špílmachra, ten má však na přestup do Asie jasný názor. „Každý má ve svých rukou vlastní budoucnost a rozhodnutí,“ narazil Iniesta na invazi fotbalistů do Číny. „Já však nepřemýšlím o žádné změně,“ dodal. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Barcelona - Espanyol: Iniesta a Messi kouzlili! Střelu pak dorazil do sítě Suárez

Alexis Sánchez Prožívá nejproduktivnější sezonu v barvách Gunners, na nové smlouvě v londýnském mužstvu se ale ještě nedohodl. Čilská hvězda tak obdržela již dvě nabídky ze země východní Asie. Tou první bylo 400 tisíc liber (necelých 13 milionů korun) týdně od nejmenovaného čínského klubu, s druhou přišel tým Lao Tzu, který navrhl neuvěřitelných 900 tisíc liber (téměř 29 milionů korun) za týden. Podle anglických zdrojů stačí kanonýrovi 250 tisíc liber (8 milionů korun) k tomu, aby zůstal v Londýně, kde je podle svých slov šťastný. „V Arsenalu se cítím skvěle a pro naše fanoušky chci vyhrát titul,“ nechal se slyšet. Giroud slavil jako škorpion. Naštval ale fanoušky Arsenalu a pak zuřil i Alexis - čtěte ZDE » Radost Alexise Sáncheze proti Evertonu • Foto Reuters 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Bournemouth - Arsenal 3:3. Hosté dotáhli tříbrankovou ztrátu • VIDEO Premier League

Cesc Fabregas Podle informací Daily Mail leží Chelsea na stole nabídka v hodnotě 40 milionů liber (1,28 miliard korun) od Kantonu Evergrande za španělského internacionála Cesca Fabregase. Do Číny už z londýnského klubu cestoval Brazilec Oscar a devětadvacetiletý záložník může být další. Klasický středopolař hraje v týmu Antonia Conteho druhé housle a bude zřejmě záležet hlavně na Blues, jak se rozhodnou. Cesc Fabregas oslavuje gól svého týmu na hřišti Sunderlandu • Foto ČTK

Diego Costa Za španělského útočníka plánuje Tianjin Songjiang nabídnout v přepočtu více než dvě a půl miliardy korun, týdně by si Costa vydělal 480 tisíc liber (15,34 milionů korun). Osmadvacetiletý snajpr sice přiznal, že v létě byl na odchodu z londýnské metropole, do Číny se ale stěhovat neplánuje. „Chtěl jsem se vrátit do Atlétika, ale to už je pryč. Mám skvělý vztah s fanoušky a se všemi lidmi v Chelsea, takže jsem tady velmi šťastný,“ popřel jakýkoli přestup. Diego Costa oslavuje s fanoušky další svůj gól • Foto EPA 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Chelsea - Stoke 4:2 • VIDEO Premier League

Bony Wilfried O bývalého útočníka pražské Sparty je ve východní Asii také zájem. Přestože Bony Wilfried v současnosti nedostává tolik příležitostí, kolik by si představoval, podle informací britského deníku The Sun nejmenovaný čínský klub nabídl Afričanovi v přepočtu více než 380 milionů korun ročně po zdanění. Osmadvacetiletý střelec se však chce po Africkém poháru národů vrátit do Stoke a bojovat tam o své místo. Útočník Stoke Bony Wilfried zažívá těžké časy • Foto Profimedia.cz

Marek Hamšík Z nejlidnatějšího státu světa zamířily oči i na Slovensko, konkrétně Marka Hamšíka. Ten podle slov agenta obdržel obrovskou nabídku z Číny, která ale nemá nárok na úspěch. „Mohu to potvrdit, ale vůbec ji nebudeme brát v úvahu. Marek se soustředí pouze na Neapol, se kterou chce vyhrát ligu,“ řekl Juraj Vengloš. Podle spekulací italských médií se mělo jednat o Cannavarův tým Tianjin Songjiang s platem v přepočtu 541 milionů korun. Hvězda italské Neapole Marek Hamšík • Foto ČTK

Odion Ighalo Předchozí sezona se mu nesmírně povedla. V průměrném Watfordu vstřelil 15 ligových branek a nebylo tedy divu, že se o něj zajímal nejeden klub. Mezi největší obdivovatele nigerijského fotbalisty se řadila Šanghaj East Asia, která poslala do Londýna nabídku v hodnotě 38 milionů liber (1,22 miliardy korun). „Odmítl jsem 300 tisíc liber (9,66 milionů korun) týdně. Nezajímají mě nějaké peníze z Číny,“ potvrdil samotný útočník. Hvězda Watfordu Odion Ighalo v zápase proti Manchesteru CIty • Foto Reuters