Necid po dohodě s Legií: Sezona je dobře rozjetá, těším se na Ajax

„Kluby jsou de facto na všem domluveny, zbývá doladit už jen formality,“ potvrdil deníku Sport v neděli hráčův agent Jiří Müller. Necid se v týmu polského mistra potká s krajanem Adamem Hlouškem a v novém působišti ho čekají i vyřazovací boje v Evropské lize, kde Legia narazí na Ajax Amsterdam.

"Na Ajax se těším moc. Je to velký klub, znám jej z dob, kdy jsem hrál rok ve Zwolle. Ale zatím se k tomu neupínám," okomentoval český útočník nadcházející střet se slavným týmem.

Proč Tomáš Necid kývl právě Legii? "Minulý rok získali titul, hráli Ligu mistrů – a věřím, že se to může opakovat. Mají dobře rozjetou sezonu," řekl deníku Sport. "Dále mě přesvědčily výborné stadiony v Polsku, fotbal tady jde nahoru. Na YouTube jsem navíc viděl, že Legia má i skvělé fanoušky, to je taky plus. Hlavní ale bylo, že mě Legia chtěla,“ dodal.

Do Bursasporu Necid přišel v létě roku 2015, po dobrém začátku však ztratil naději na místo v zakladní sestavě a v poslední době se s ním přestalo počítat úplně. Zájem o něho projevilo i nizozemské Zwolle, kde úspěšně hostoval už v sezoně 2014/15, ale přednost dostala Legia.

Pro českého kanonýra to bude už pátá zahraniční štace. V roce 2009 začal svou anabázi v ruském CSKA Moskva a postupně zkoušel vedle Zwolle a Bursasporu štěstí i v řeckém PAOK Soluň.

Rozhovor s Tomášem Necidem čtěte v úterním Sportu!