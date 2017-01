Vrba: Slováků je víc v kvalitních klubech, to mi u Čechů chybělo

Na trenérské působení na Slovensku Vrba rád vzpomíná. Těší ho, jak si dnes vede Žilina, se kterou v minulosti získal titul. „Zápasy jsem neviděl, ale samozřejmě vím, jaký náskok mají v tabulce a kolik střílejí gólů. Jsem rád, že to tak je. Žilina patří na první místo. Radost mám i za trenéra Adriana Guľu. Ty úspěchy si zaslouží on i pan Antošík,“ prozradil bývalý trenér české reprezentace pro sever pluska.sk.

Vrba novinářům neprozradil, zda se mu rýsuje nějaké nové trenérské angažmá, ochotně se ale rozpovídal, které slovenské hráče by si bez rozpaků do nového klubu vzal, kdyby měl tu možnost. „Vím, že si teď hledá angažmá Míchal Ďuriš. Ten chce po dlouhém období v Plzni zkusit něco jinde v zahraničí. Znám ho, je to zajímavý fotbalista. A kdybych hledal gólmana, tak bych si vybral Matúše Kozáčika,“ zavzpomínal Vrba na bývalé svěřence.

Při dotazu, co by říkal na případné vytvoření společné česko-slovenské ligy, se jen usmál. „Pro slovenské týmy by bylo zajímavé, kdyby mohly hrát proti Spartě, Slavii či Plzni. Ale nevím, jak by se rozhodovalo, kdo by tu soutěž hrál. Pokud by Slováci souhlasili s poměrem dvanáct českých klubů a šest slovenských, Češi by do toho asi šli,“ přemýšlel Vrba. „Kdyby to mělo být půl na půl, tak asi ne. Ale z hlediska reklamy by to bylo atraktivní.“

Zazněla i otázka zda Vrbu nemrzí, že před pár lety neklaplo jeho angažmá u slovenského národního týmu. „Je pravda, že před třemi, čtyřmi lety to vypadalo, že budu trenérem Slovenska. Ale nevyšlo to. Ve fotbale se takové věci stávají. Jsem hlavně rád, že se slovenské reprezentaci daří a má hráče, kteří působí v kvalitních evropských klubech. To mi u českých fotbalistů chybělo,“ posteskl si kouč.

V současné chvíli nepřemýšlí o tom, zda by na lavičku slovenského národního týmu mohl jednou posadit. „Slovensko kvalitně odehrálo EURO," připomněl, že tým Jána Kozáka došel do osmifinále. "Hráči podávali výkony na hranici svých možností a trenér Kozák odvádí maximum,“ dodal Vrba.