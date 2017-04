Talenty Slavie vábí Anglie. Jaroše láká Liverpool, Žambůrka Southampton

Slavná anglická Premier League zažívá v poslední době ústup českých hráčů, jen brankář Petr Čech působí v Arsenalu. Zárodky pro změnu by tu byly, i když cesta k ní je ještě dlouhá a nejistá. Anglické kluby se zajímají o české mladíky, konkrétně ze Slavie. Do akademie Liverpoolu se v létě přesune talentovaný brankář Vítězslav Jaroš, Southampton zase testuje záložníka Jana Žambůrka.

Oba jsou ročník narození 2001, pro velký fotbal rostou ve Slavii a nabízí se jim zajímavá perspektiva. Zaujali anglické kluby. Patnáctiletý brankář Vítězslav Jaroš po svých šestnáctých narozeninách zamíří do akademie Liverpoolu, šestnáctiletý záložník Jan Žambůrek má za sebou stáž v Southamptonu a dostal pozvánku, aby se v týmu ukázal i na turnaji ve Francii.

Začněme Jarošem. Jeho přesun do Liverpoolu, kde váleli Patrik Berger, Vladimír Šmicer a Milan Baroš, je velkou věcí. „Dohoda existuje, teď celou tu věc řešíme administrativně, v létě by se Jaroš měl stát hráčem Liverpoolu,“ potvrdil nedávno pro server Aktuálně.cz Martin Krob, generální ředitel Slavie.

Podle řádů nesmí hráč natrvalo do Anglie dřív, než mu bude šestnáct let. Jaroš tyto narozeniny oslaví 23. července. Momentálně jezdí do Anglie na stáže, s týmem ho čekají turnaje. Od Liverpoolu má scénář, jak ideálně by měl do svého příchodu do klubu pracovat a postupovat.

Za mladého gólmana deset milionů

„Když si vás vybere takový gigant, nemůže to být náhoda. Víťu si skauti vyhlédli z velkého množství možností, sledovali ho dlouho, byl v Anglii na několika stážích a přesvědčil je, že je pro Liverpool správnou volbou. Tomu odpovídá i přestupní částka, která je za tak mladého hráče nadstandardní,“ komentoval chystaný transfer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která oba hráče zastupuje.

Klub z Edenu by měl za Jaroše dostat podle informací deníku Sport okolo 10 milionů korun. Překážkou není ani fakt, že Liverpool má na dva roky zakázáno podepisovat hráče z jiných mládežnických akademií. Tohle nařízení totiž platí jen v rámci Anglie.

Mladý gólman s dobrou figurou a kopací technikou se poctivě připravuje, piluje angličtinu, už se seznámil s rodinou, u níž bude bydlet. Přestup do Liverpoolu je pro něj ale jen začátkem.

„Bude tam v podstatě v režimu studenta, který jede na Erasmus. Bude mít studijní stípko, aby měl nějaké kapesné. Ale nic nemá jistého. Má garantované jen to, že klub se teď bude o něj dva roky starat a rozvíjet ho,“ popsal Viktor Schejbal, šéf skaut Sport Investu.

Nadějný záložník zkusí Southampton

Záložník Jan Žambůrek do téhle fáze ještě nedospěl. V Southamptonu byl na týdenní stáži, teď v jeho barvách absolvuje mládežnický turnaj ve Francii, který se koná o velikonočním víkendu.

„To jasně dokazuje, že je pro klub hodně zajímavým hráčem. U Honzy je velký předpoklad, že by se mohl výrazně prosadit, patří k největším českým nadějím ve své věkové kategorii,“ shrnul Kolář. Slavia Žambůrka na souboje s vrstevníky z Marseille či Rennes nakonec pustila.

Budoucnost cílevědomého, šikovného a velmi dobře technicky vybaveného záložníka se může odvinout od jeho výkonů na francouzském turnaji. „Nechceme to ale nikam hrnout, uvidíme,“ naznačil Schejbal, že přesun slávistického talentu na Ostrovy zatím není aktuální. Zatím šlo ale vše rychle, jeden ze skautů anglického klubu Stewart Naughton hráče sledoval v zápasech mládežnické reprezentace a brzy poté se realizovala stáž.

Akademie Southamptonu platí za jednu z nejlepších v Anglii, vyšli z ní hráči jako Gareth Bale, Theo Walcott, Adam Lallana či Alex Oxlade-Chamberlain. To je pro tamější mladíky motivace stejně jako to, že se v tréninkovém centru mohou potkávat a okukovat hvězdy ligového áčka z Premier League. „Bylo by krásné, kdybych se tam dostal,“ zasnil se Žambůrek.