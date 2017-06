Tvrdík: O změně, která nepřijde, konci Číňanů i chybě s předsedou bez platu

Představa, že Martin Malík ovládne funkci předsedy a Roman Berbr obhájí post místopředsedy, se Jaroslavu Tvrdíkovi ani trochu nelíbí. „Považuji za velmi zvláštní, neobvyklé, možná až neetické, že Berbrův podřízený ze STESu kandiduje na jeho nadřízeného,“ kroutí hlavou. Jako představitel Slavie by takový výsledek voleb respektoval, jako zástupce čínské společnosti CEFC je ovšem připravený hned v pondělí vypovědět sponzorské smlouvy s FAČR.

Je podle vás zvolení Malíka nejpravděpodobnější?

„Vnímal jsem, že moravská komora byla vždy samostatnější a názor v ní byl vždycky progresivnější. Tam může dojít k rozumnějšímu pohledu. Nicméně systém volby, kdy volí obě komory nezávisle a ve třetím kole stačí 35 % v obou komorách, velmi nahrává Berbrovu kandidátovi panu Malíkovi.“

Petr Fousek je tedy bez šance?

„Chtěl bych věřit, že bude zvolen. Pana Fouska považuji za čestného a slušného člověka, diplomata, fotbalového profesionála. Byl by to kandidát změny, ale mám obavu, že tahle situace nenastane. Nechci být pesimista, člověk má bojovat do poslední chvíle, ale ty síly a rozhodovací procesy jsou nastaveny a bojím se, že ke změně k lepšímu v českém fotbale nedojde.“

Neplacená funkce šéfa FAČR je chyba Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík považuje za chybu, že funkce předsedy FAČR je neplacená. „To už samo o sobě zakládá potenciální korupční problém,“ zdůraznil před dnešní valnou hromadou. „V případě, že bude zvolen pan Malík, není jasné, z čeho bude žít. A protože předseda FAČR nemá za svou práci plat, musí brát jiné benefity a je otázkou odkud a jaké to budou. Jsme přesvědčení, že ve vedení FAČR by měli být placení profesionálové se standardním manažerským kodexem nestrannosti a nezávislosti, jako je běžné ve velkých firmách,“ dodal.

Pokusíte se volby zablokovat?

„O této variantě jsme diskutovali. Moravská komora by zablokovala program, tím by se prodloužil mandát současnému výkonnému výboru do prosince. Vzniklý čas by se využil ke zjištění rozsahu problémů českého fotbalu, ke zpracování právní i finanční analýzy. Kandidáti by dostali možnost se skutečně dobře představit a hovořit nejen o tom, koho chtějí a nechtějí, ale jakou mají vizi pro český fotbal. Proto jsme o návrhu odložit volební valnou hromadu na schůzce majitelů hlasovali, ale zůstali jsme v menšině. Většinový názor musíme respektovat.“

Budete chtít po novém předsedovi FAČR nějakou garanci?

„Je zřejmé, že mezi profesionálními kluby mají podporu pouze dva kandidáti Fousek a Malík. O Dubovi nikdo neuvažuje. A kluby se většinově shodly, že nejpozději v kandidátském projevu budou chtít po obou kandidátech ujištění, že bude-li proti vůli nově zvoleného předsedy docházet k zásahům do komisí, které se týkají profesionálního fotbalu, zejména do komise rozhodčích, tak v takovém případě sám rezignuje. Fousek a Malík by měli osobně převzít garanci vůči profesionálnímu fotbalu a v případě, že nesloží takovéto prohlášení, tak je kluby LFA pravděpodobně nepodpoří.“

Co se týká Berbrovy obrovské moci, přemýšlel jste, jak ji utlumit? Aby za čtyři roky nenastala stejná situace...

„Ve fotbale jsem krátce a neměl jsem možnost sledovat historii vzniku FAČR. Kolegové mě informovali o tom, že tvrdě bojovali za nezávislost klubů. Její součástí je ale bohužel také následek, že profesionální fotbal má ve výkonném výboru pouze dva kandidáty. To znamená, že vliv profesionálního fotbalu na FAČR je velmi malý. Takže nejde o to, co bude dělat profi fotbal, ale co budou dělat kluby z nižších soutěží. Do jaké míry budou spokojeny s tím, jak reprezentace, kterou si dnes zvolí, bude fungovat. Pan Berbr mým kandidátem není, ale z pohledu toho, jak je koncipována struktura rozhodovacích procesů ve fotbale, má v české komoře bohužel absolutně nezpochybnitelnou roli. Byť se mi to zdá úplně nepochopitelné, je to dané.“

Dá se to změnit?

„Těžko se mi odpovídá. Úlohou klubu, který řídíme, je dobře hrát fotbal, reprezentovat svůj klub, potažmo Českou republiku, vychovávat mládež. A to můžeme dělat bez ohledu na to, kdo je v čele FAČR. Ale je pro mě složitě pochopitelné, že je tam člověk, kterého už jako rozhodčího vyšetřovali, že byl uplácen. Kterého už jako funkcionáře vyšetřovali, že ovlivňoval zápasy... Taková je s ním historická zkušenost a je nepochopitelné, že ho stejně výkonnostní fotbal drtivou většinou volí do svého čela.“

Co jste říkal na výsledek schůzky Křetínský – Berbr, na které požadavek na Berbrův odchod zazněl?

„Vím, jak to bylo interpretováno, že prý oba jednají ve shodě. Možná to byl zlom pro vývoj valné hromady, mohlo to ovlivnit řadu organizací a klubů. Dan mi ale osobně řekl, jak on tu situaci vnímal a myslím, že konal zcela v souladu s mandátem, který mu majitelé klubů dali. Navíc včera jasně řekl, že Sparta nebude pro Berbra hlasovat. To je kredibilní prohlášení. Na trávníku se budeme rvát (se Spartou) jako koně, ale mimo něj budeme dál strategickými partnery, kteří budou držet mantinely tak, aby se v nich českých fotbal pohyboval co nejvíc fér.“

Že nebudete volit pana Berbra za místopředsedu, to bylo jedno z témat včerejšího jednání?

„Některé kluby jasně řekly, že Berbra volit nebudou. K nim patřily Sparta, Slavia nebo Bohemians. Ale nebylo to v rovině hlasování a ne všechny kluby vyjádřily svůj názor. Záleží, jak se samy rozhodnou. Možná hlasování bude veřejné, tak to bude vidět.“ (usmívá se)