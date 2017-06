MŮJ PRVNÍ GÓL Jana Stejskala: Obrat v Premier League i čtvrtfinále MS

Při premiéře v Premier League za Queens Park Rangers slavil brankář Jan Stejskal obrat z 0:2 na 3:2. Nebyl to zdaleka jeho největší úspěch kariéry. Vždyť chytal i ve čtvrtfinále mistrovství světa 1990 a osmkrát vyhrál ligu: jednou se Slavií a ostatní předtím se Spartou. „Do QPR jsem šel v roce 1990, rok po revoluci, a vzpomínám na to krásně. Pro nás z východní Evropy to bylo něco úplně jiného, jiný životní styl, zkrátka všechno,“ říká současný trenér reprezentačních gólmanů.