Boltovy fotbalové plány: Dortmund, United a pak... liga s Van Kesselem?

Bývalý sprinter Usain Bolt ve třetí anglické fotbalové lize? Žádné sci-fi, ale reálné plány. Agent fenomenálního sportovce Ricky Simms totiž pro deník Daily Star přiznal, že fotbalový nadšenec bude po ukončení atletické kariéry trénovat s Dortmundem, v září by měl odehrát exhibici v dresu Manchesteru United a poté by už na jaře mohl pomýšlet na angažmá ve třetí či čtvrté lize.

Sprinter Usain Bolt v souboji s rychlíkem Ginem Van Kesselem, kmenovým hráčem Slavie, hostujícím ve třetiligovém Oxfordu? Zajímavý a brzy velmi reálný sprinterský souboj. „Myslím si, že kdyby Usain šest nebo devět měsíců někde trénoval, mohl by hrát na úrovni třetí či čtvrté anglické ligy,“ překvapil sprinterův agent Ricky Simms.

Právě fotbal by tak mohl být jednou z cest, kterou by se fenomenální Jamajčan mohl vydat poté, co o víkendu ukončil na mistrovství světa profesionální atletickou kariéru. „Těším se, že budu volný. Od mých deseti let byl můj život spojený s atletikou. Všechno, co znám, je atletika. Potřebuju si užít trochu legrace a odpočinout si.“

Nejrychlejší muž planety, držitel celkově devatenácti zlatých medailí z olympiády či mistrovství světa se touhou po fotbalové kariéře nikdy netajil. „Vždycky jsem říkal, že chci hrát fotbal, protože to je něco, v čem bych byl podle mě dobrý,“ řekl po konci uplynulého mistrovství světa v atletice.

A podle svého agenta by neměl o nabídky nouzi. „Máme tucet týmů, které by ho angažovat chtěly. Nebudu je jmenovat, ale určitě začne trénovat s Dortmundem, protože generální ředitel Pumy je naším dobrým kamarádem a spolupracuje s Borussií,“ vysvětlil.

Tento krok není překvapivý. Usain Bolt už s klubem v minulosti trénoval a v listopadu minulého roku byl dokonce oficiálně představen jako nová posila. Zatímco tenkrát se nejspíš jednalo o reklamní tah Pumy, sponzorující klub i Usaina Bolta, teď už bude mít Jamajčan o motivaci postaráno.

„Zda může třicetiletý sprinter hrát bundesligu nebo Premier League? To je ještě hodně daleko,“ řekl Ricky Simms.

„Realisticky ale nevím, jestli má v této fázi života takovou motivaci, aby se v deštivém dni někde v Manchesteru, Mnichově, nebo kdekoliv pořádně vytrénoval, protože je bohatý a má úžasný život,“ dodal.

Všichni fanoušci Usaina Bolta ovšem ví, že má fotbalové srdce, a to patří na Old Trafford. Pokud stihne vyléčit své zranění hammstringu z posledního závodu na světovém šampionátu, měl by na začátku září nastoupit v dresu Manchesteru United v exhibičním utkání proti Barceloně.

A dál? Pokud se k trénování přesvědčí, třeba už na jaře nebude mít Gino Van Kessel v Oxfordu za úkol jen střílení gólů, ale také stíhání nejrychlejšího muže planety.

VIDEO | Podívejte se, jak to Usain Bolt umí s míčem