Grazie, maestro! Fotbalový svět se loučí s Pirlem: Mohl jsi hrát ještě 10 let

Andrea Pirlo, 34 let (Juventus). Poslední půlrok se každý týden objevovaly v italském tisku zprávy, že Andrea Pirlo co nevidět prodlouží smlouvu do léta 2017. Jenže už je květen a zkušený italský záložník stále nic nepodepsal. Zvažuje snad přestup do PSG, o kterém se spekulovalo? "Už jsem příliš starý, můžou si vybírat mezi mladšími hráči. V Juventusu jsem spokojený, snad tu zůstanu ještě několik let," řekl Pirlo. K definitivnímu uklidnění fanoušků však musí podepsat nový kontrakt. • Reuters

Francesco Totti, Kaká, Xabi Alonso, Phillip Lahm, ti všichni už letos stačili pověsit kopačky na hřebík. K téhle společnosti fotbalových legend se v pondělí přidal i Ital Andrea Pirlo. Dirigent záložní řady, mistr světa i vítěz Ligy mistrů naposledy kopl do míče v zápase New Yorku City s Columbusem, ve kterém jeho tým sice vyhrál 2:0, kvůli úvodní prohře 1:4 ale přes Columbus nedokázal postoupit.

Je to tichý lídr. Mluví za něj jeho nohy. Tak popsal Andreu Pirla před několika lety kouč Marcelo Lippi, který jej vedl v italské reprezentaci. Přesněji to asi vyjádřit nešlo. Osmatřicetiletý Ital byl skutečně mistr svého oboru, dirigent záložní řady. Když si vybral, kam pošle přesný pas, nebo kterou šibenici z přímáku vymete, prostě to udělal, a vypadal při tom, že je to ta nejjednodušší věc na světě.

Kromě jeho šikovných nohou charakterizovala Pirla i jiná věc. Záviděníhodný flegmatismus. Rodák z italského Flera se nebál velkých, až kontroverzních přesunů.

Když nedostával dost příležitostí v Interu Milán, prostě odešel k největšímu rivalovi do AC. Tam zůstal deset let, vyhrál dva tituly i Ligu mistrů. A když mu upadající gigant chtěl zamávat, prostě odešel k dalšímu velkému rivalovi. V Juventusu "na stará kolena" zvládl získat titul ještě čtyřikrát.

Naprostou odolnost k tlaku okolí dokládá i jeden z jeho nejpamátnějších citátů, který se vrací k triumfu Itálie na mistrovství světa 2006 v Německu. "Necítím tlak. Je mi to úplně jedno. 9. června 2006 jsem strávil odpoledne v Berlíně spánkem a hraním na PlayStationu. Večer jsem šel na hřiště a vyhrál mistrovství světa," napsal ve své autobiografii, trefně pojmenované Myslím, tedy hraji.

Pirlo, který záměr pověsit kopačky na hřebík oznámil už na začátku října, si teď si může nalít sklenku oblíbeného vína a užívat si ovace od fanoušků a kolegů od fochu.

Těch se sešlo skutečně mnoho. Jednoduchou zprávu poslal italskému elegánovi trenér Realu Madrid Zinédine Zidane, který záloze Juventusu šéfoval zhruba dekádu před ním a potkal se s ním i na hřišti, mimo jiné při finále MS. "Moc děkuji, maestro," napsal k fotce obou mužů v dresu Staré dámy.

"Mnozí tě obdivovali za to, že jsi uměl s fotbalovým míčem věci, které jsou pro obyčejné lidi nemožné. A já tě viděl takové věci dělat dokonce i s míčem na americký fotbal! Děkuju, že jsi pomohl mně i všem kolem tebe růst a učil jsi nás hrát fotbal. Byl jsi skvělý, maestro," vysekl poklonu kapitán AC Milán Leonardo Bonucci, který se s Pirlem potkal v Juventusu.

A pozadu nezůstala ani jedna z největších legend turínského klubu Gianluigi Buffon. "Ti, kteří s Andreou hráli, rozumí pravému významu slova ´unikátní.´ Byl to šampión, který hrál na vysoké úrovni, s elegancí i pokorou," napsal na Twitter hvězdný brankář a Pirlův vrstevník, který hodlá ukončit kariéru v létě po mistrovství světa v Rusku.

"Unikátní, nenapodobitelný fenomén," napsal na Instagram útočník Mario Balotelli, který s Pirlem oblékal dres národního týmu i AC Milán. "Podle mě bys mohl klidně ještě deset let hrát," vyřídil mu útočník francouzského Nice na dálku.

Zřejmě nejvtipnější vzkaz si přichystal kapitán mistrů světa z roku 2006 a poslední obránce, který vyhrál Zlatý míč, Fabio Cannavaro. Ten přidal na Twitter fotku z penaltového rozstřelu z finále proti Francii, ve které ho Pirlo drží kolem ramen. "Fabio, když teď Grosso dá, jsme šampioni?" ptal se prý tehdy holohlavého kapitána. "Bylo ctí s tebou hrát," přidal Cannavaro k vtipné vzpomínce.

Andrea:”Senti Fabio ma se Grosso fa gol, siamo campioni del mondo? Fabio:”Eh, sì” 😂😂🏆⚽️🇮🇹 E’ stato un onore aver giocato e vinto con te! pic.twitter.com/DIm10tvbBY — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 6. listopadu 2017

Co teď Pirla čeká je ve hvězdách. Podle bývalého zadáka Marcela Desaillyho by se Ital perfektně hodil na práci trenéra. Už delší dobu se navíc spekuluje, že by se mohl připojit k bývalému nadřízenému Antoniu Contemu v Chelsea. Z ní totiž právě v den konce Pirlovy kariéry odešel technický ředitel Michael Emenalo.

Hovoří se i o Pirlově případné roli u italského nároďáku či pozici ambasadora Juventusu, díky níž by by mohl hrát za tým Juventus Legends vedeným bývalým útočníkem Davidem Trézeguetem.