Slavia velebí objev. Bucha zapomněl oslavu, na gól možná dostane slevu

Dostal první velkou šanci a využil ji víc než skvěle. Fotbalová Slavia si v reprezentační pauze zaskočila na slavnostní přátelák do Rumunska, kde pokřtila nový stadion týmu CS Universitatea Craiova výhrou 4:0, a devatenáctiletý záložník juniorky Pavel Bucha si hned při svém prvním startu za áčko připsal premiérový gól.

„Strašně moc jsem si to užil. Otevíral se nový stadion, přišlo hodně lidí. Atmosféra byla skvělá a navíc jsme vyhráli, což to ještě umocnilo,“ rozplýval se na webu Slavie Bucha. „Přiznám se, že ze začátku jsem byl trochu nervózní, ale jak zapískal rozhodčí, tak to ze mě spadlo,“ popisoval své pocity.

„To, že mi trenér a spoluhráči věřili a povzbuzovali mě, mi dodalo sebevědomí. Byli hodní, říkali, ať předvedu, co ve mně je, a ať se nebojím hrát. Hodně mi to pomohlo. Pak už jsem hrál, jak nejlépe jsem mohl,“ hlásil devatenáctiletý záložník, jehož zlepšující se výkon vygradoval v 67. minutě gólem, kterým zvýšil na 3:0 pro Slavii. „Takhle jsem to chtěl hrát. Nejprve získat jistotu na balonu a pak přidat něco navíc,“ těšilo Buchu, který odehrál zápas v dresu Jana Sýkory, jenž je s reprezentací v Kataru.

„Byl tam přetažený míč na zadní tyč a věděl jsem, že to Frýďa bude vracet. Řekl jsem si, že to na mě musí propadnout a že to musím trefit. To se povedlo, z čehož mám radost,“ popsal svou hvězdnou chvilku. I když ho pak dění po gólu trochu zaskočilo.

VIDEO | Podívejte se na sestřih gólů, Buchova trefa je v čase 1:00)





„Říkal jsem si, že si připravím oslavu, kdybych dal gól. Ale v té chvíli jsem nevěděl, co dělat. Přišli kluci a gratulovali mi. Kluci z juniorky mi říkali, že když dám gól, tak mám za nimi běžet, že mě obejmou. Pak z toho ale sešlo, nějak jsem pozapomněl, tak jsem jim aspoň zamával,“ vysvětloval své gesto.

Přátelský duel, ve kterém dostal šanci v základní sestavě, se mu tak důkladně zapíše do paměti. „Jsem rád za každou takovou příležitost, bylo to něco neskutečného, nejlepší zážitek v mém životě,“ svěřil se slávistickému webu Bucha.

„Počáteční nervozita byla znát, ale brzy se otřepal a odehrál velice dobrý zápas na to, že byl jeho první. Atmosféra kolem zápasu byla veliká, ale zvládl to velmi dobře. Myslím, že dobře sekundoval Dannymu, Stochovi, Škodovi i dalším. Myslím, že i hráči mu pomohli, zklidnil se a hrál, co umí,“ chválil Buchu kouč Jaroslav Šilhavý. „Nakonec z toho byl jako odměna za dobrý výkon i gól. Který tedy bude drahý,“ smál se trenér.

Bucha teď prý podzimní část sezony dohraje s juniorkou a o dalším vývoji příliš neuvažuje. O své pohledávce v áčku ovšem dobře ví… „Kluci hned začali, že se mi to prodraží. Jirka Bílek říkal, že bychom v mém případě když tak nějakou tu částku zmírnili. Uvidíme.“