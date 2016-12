Mrázek se vrátí s vánoční helmou: Zdobí ji stromeček i hvězdný elf

Vánoce jsou již za rohem a jejich duch je znát na každém rohu. Hokej není výjimkou. V NHL se během prosince velmi angažuje klub Detroit Red Wings. Již tradičně nechává svým gólmanům zhotovit speciální masky, které potom vydraží a výtěžek bude věnován Nadaci Detroit Red Wings.

Helmě českého brankáře Petra Mrázka dominuje ozdobený vánoční stromeček, pod kterým leží hromada dárků. Na levé straně je vyobrazen hollywoodský herec Will Ferrell jako elf Buddy z filmu Vánoční skřítek. S touto přilbou by měl účastník Světového poháru chytat v sobotním nočním utkání proti Ducks. Naposledy chytal Mrázek 9. prosince proti Columbusu, se kterým jeho tým prohrál 1:4.

.@pmrazek34 & Jimmy Howard's holiday masks are in and they're better than ever. Shoutout to @artofdave & @VaughnHockey for the hard work. pic.twitter.com/AzpzDYmWe2