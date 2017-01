Pavelec nesedí u telefonu, na farmě slyší chválu: Je tu jako velkej brácha

Podzim roku 2016 asi nebude doba, na kterou Ondřej Pavelec jednou bude vzpomínat s úsměvem na tváři. Ve Winnipegu mu totiž oznámili, že po mnoha letech nebude jeho jméno na soupisce týmu NHL. Jets se nehodí do koncepce, tým se vydal jinou cestou. Co na to český veterán? „Samozřejmě bych chtěl chytat v NHL. Ale nesedím tu přilepený na telefonu, snažím se být úspěšný s Manitobou a pak se uvidí," řekl brankář chytající nižší AHL.

Pavelec se soustředí v tuto chvíli plně na sebe. Hraní na farmě považuje za prioritu, žije pro tým Moose, rozhodně nepošilhává po tom, že by vytlačil někoho z dvojice Connor Hellebuyck-Michael Hutchinson. „To skutečně nedělám. Jsou zápasy, kdy jsou v klubu s gólmany spokojenější a jsou takové, kdy je to naopak. To je normální, je to mladý tým," řekl devětadvacetiletý brankář o soupisce Winnipegu.

Jets sice v úterý vyhráli 6:4 v Tampě, ale jinak nemají nijak úspěšnou sezonu. S devětatřiceti body se krčí na dvanáctém místě Západní konference a výkyvy formy zažívají i oba gólmani. V počtu obdržených branek už jsou na tom hůř jen Colorado s Arizonou a kouč Paul Maurice si chvílemi postěžuje na formu obou mužů s maskou.

„Nevím, co Paul říkal, netuším, jaké jsou plány vedení," řekl s klidem Pavelec pro Winnipeg Sun. „Ale je normální, že když je kouč nespokojený, sdělí to médiím i brankářům. Narovinu," vykládá mistr světa z roku 2010.

Ten teď zažívá něco naprosto nového. V AHL si naposledy zachytal jeden zápas v sezoně 2010/11, jinak byl zvyklý mít pevné místo v nejlepší soutěži světa. I jeho právě dobíhající pětiletý kontrakt na 19,5 milionu dolarů tomu odpovídá. No a v tuto chvíli kryje záda jedenadvacetiletému Ericu Comriemu v Manitobě, kde je nejstarším mužem v šatně.

Vzal to jako chlap

„Nedá se nic dělat, tak to prostě je. Chcete to vzdát? Je to jen na vás. Podívejte se okolo, neděje se to jen mně, děje se to plno hráčům," řekl Pavelec a narážel pravděpodobně na dalšího zkušeného gólmana Jaroslava Haláka, kterého před pár dny NY Islanders přesunuli na farmu do Bridgeportu.

Pavelec zatím v záložním týmu odchytal 14 utkání s bilancí 7-4-2. Naposledy zaválel včera při bitvě proti Torontu, kde jeho Moose slavili výhru 2:1. Rád by povýšil o ligu výš, ale se svou současnou situací se zdá smířený. A ačkoliv se mu rozhodnutí klubu o odsunu na farmu určitě nelíbilo, manýry nafoukané hvězdy u něj nejsou na místě.

„Je úžasný. Přijal svou roli, každý den si povídá s Comriem a snaží se mu pomáhat. I ostatním. Pro tým je něco jako starší brácha. Vzal to všechno jako chlap, rozhodně se nikde nemračí v koutě, když zrovna nechytá," řekl trenér týmu Pascal Vincent, jenž českého gólmana vedl už v juniorech.