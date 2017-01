Kdo je Mrázkův rival? Coreau slavil nulu, váží přes metrák a mastí Xbox

"Who the f*uck is Alice." Pamatujete? Asi ano, píseň britské glam rockové skupiny Smokie byla ve své době neuvěřitelný hit. Podobně teď v hokejovém Detroitu frčí vytáhlý brankář Jared Coreau. Při zranění Jimmyho Howarda dostal šanci a přidělává vrásky na tváři Petra Mrázka. Naposledy v nočním utkání vynuloval Los Angeles a celá NHL řeší jedinou otázku. Kdo je sakra Coreau?