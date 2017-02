Devils drží Eliáše v záběru, návratu se nevzdává. Jasno chce mít brzy

Ještě to nezabalil. Patrik Eliáš trénuje v Newarku a věří, že se vrátí do NHL. Nedávno se s tím svěřil listu USA Today. „O téhle sezoně bych měl rád jasno začátkem února. Jinak budu trénovat dál a přes léto se zkusím nachystat na tu další,“ přiznal 40letý útočník, který dvakrát vybojoval Stanley Cup a je nejproduktivnějším hráčem historie New Jersey Devils.

Jednou mu ke střeše haly vytáhnou dres s číslem 26. Vedle těch, které nosily další ikony Devils jako Martin Brodeur, Scott Stevens, Scott Niedermayer a Ken Daneyko. Možná ho jednou uvedou do Hockey Hall of Fame. V NHL nehrál Patrik Eliáš za jiný tým, 9. dubna loňského roku se ve svém zatím posledním utkání zastavil na 1240 zápasech. Pořád doufá, že počet není konečný.

Od léta je volným hráčem, zatím nemá novou smlouvu a ani místo v sestavě. Připravuje se sám, občas s koučem pro hráčský rozvoj Perttim Hasanenem. „Držíme ho v záběru,“ připustil trenér John Hynes. „Celou dobu je s námi, připravuje se v našich zařízeních. Pořád trénuje, bruslí. Snaží se dospět k rozhodnutí, jestli opravdu je nebo není schopen hrát. Jedno, ani druhé zatím není jisté. Když jsme vstupovali do této sezony, věděli jsme, že to nemusí být jen otázka její první poloviny,“ poznamenal kouč.

Během února by se Devils měli rozhodnout, jestli ho podepíší pro zbytek sezony. A nejvíc záleží na tom, jak se bude cítit sám Eliáš. Stav operovaného kolena se podle jeho slov stabilizoval. Pracuje na sobě, dře, přesto někdy zapochybuje. To když mu progres nepřipadá až takový, jaký by si přál. Řekl to i listu USA Today: „Jeden týden bych do toho už nejraději šel, jenže pak se třeba něco zvrtne a nejraději bych skončil. Hokej se taky hodně změnil a musíte vědět, kdy nastal ten pravý čas prostě jít a věnovat se něčemu jinému.“

I kdyby Devils pro zbytek ročníku Eliáše nepodepsali, má připravený jiný plán. Nebrání se tomu, že by to zkusil ještě v následující sezoně. V dubnu mu bude už 41 let. Vládne historickým tabulkám Devils v gólech (408), asistencích (617) i bodech (1025). Pokud mu pravé koleno dovolí, je pořád schopen hrát na nejvyšší úrovni. Díky vstřícnosti klubu se nadále může cítit jako součást týmu, občas navštěvuje zápasy Devils.

„Vídám ho v hale skoro každý den. Mluvíme o všem kromě jeho kolena. Až o něm začne sám, budu vědět, že to chce probrat. Pokud jde o jeho případný návrat, nejsme tak dobří, abychom si mohli dovolit říct, že nechceme Patrika Eliáše. Pořád je náramně šikovný na puku, celou kariéru si vedl výborně díky citu pro hru a taky svému zaujetí. Ještě hodně toho v něm zůstalo, pořád má týmu co dát,“ líčil generální manažer klubu Ray Shero.

Tým New Jersey draftoval Eliáše v roce 1994 z celkově 51. pozice. V NHL za jiný klub nikdy nehrál, taková věrnost už se nevidí. „Uděláme všechno, abychom mu pomohli s rozhodnutím, ale začít musí sám. Nechci na něj naléhat. A nevidím to ani tak, že by hrál za jiný tým. Považuju Patrika za celoživotního člena Devils,“ pravil Shero.

Jenže to samé se tvrdilo o brankáři Martinovi Brodeurovi. A největší hráč v historii klubu na sklonku kariéry po dvou desetiletích New Jersey opustil a ve 42 letech chytal za St. Louis. Na něco takového Eliáš není úplně připravený.

„Nikdy by mě nenapadlo obléknout jiný dres. Ale těžko říct. Pokud se budu cítit natolik zdravý na to, abych mohl hrát, byl schopen pomoct, a tým by pro mě třeba neměl místo, můžu začít uvažovat o tom, že půjdu o dům dál,“ uvedl. „Musím se ovšem na věc dívat pozitivně. Hrál jsem dost dlouho, užil si to. Potřebuju vědět, že jsem připravený. A taky dost dobrý,“ dodal Eliáš.