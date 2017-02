Zesměšnil ho Jágr, další zápas rozhodl. Tak to chodí, říká mladý bek

From zero to hero - oblíbená americká fráze, která poukazuje na to, že jeden den může být člověk nenáviděn, ale ten druhý už může být všechno úplně jinak. Pětadvacetiletý bek Josh Manson o tom moc dobře ví. Zadák Anaheimu ztratil v páteční bitvě puk a zblízka si prohlédl kličkovanou, kterou dal Jaromír Jágr vzpomenout na dávné časy. Americký hromotluk se ale sebral a hned další duel svou brankou rozhodl.

Nebyla to pro něj příjemná chvíle. Nechal se rozhodit dorážejícím Jágrem, pak se zamotal do puku, padl na kolena a jen si prohlédl, jak o téměř dvacet let starší legenda, která v NHL hrávala už proti jeho otci Davovi, míchá na hranici brankoviště Anaheimu pukem a ten pak posílá za záda brankáře Johna Gibsona. V tu chvíli Panthers vedli 2:1 a tahle trefa byla vítězná. Manson byl zklamaný, něco málo si vyslechl také od spoluhráčů.

VIDEO: Jágrova trefa, to byla paráda

O dva dny později v zápase proti Los Angeles na něm ale nebylo znát, že by se v minulém utkání dopustil nějaké hrubky. Na ledě byl neústupný, podal sebevědomý výkon, přidal tři hity a ze své jediné střely v utkání celou bitvu rozhodl. Ducks vyhráli 1:0.

Manson, muž s ostrými rysy, působil po zápase skromně. I když na podobnou novinářskou pozornost není tak zvyklý, přece jen šlo teprve o jeho sedmý gól v NHL. Kredit za něj přesto mířil kapitánovi Ryanu Getzlafovi.

„Na ledě vidí úplně všechno. Já jsem se jen snažil najít malý prostor, což se mi povedlo a on mě hned našel," chválil pro LA Times obránce, s nímž byl na ledě u jediné trefy utkání také český hokejista Ondřej Kaše.

Určitě se ale musel cítit o hodně lépe v porovnání se zápasem proti Panthers. Možná kdyby jen ztratil puk a Jágr ho poslal do klece, možná by pak kolem všeho nebylo takové haló. Jenže ty jeho ruce, kterými kdysi okouzlil hokejový svět, předvedly flashback do devadesátých let. A to si žádná televizní stanice nemohla nechat ujít.

„Takové věci se stávají, to je hokej," řekl Manson. „Někdy se zápas povede, někdy zase ne. Je dobře, že mi to dneska klaplo, ale není důvod se v tom vrtat," vykládal.

VIDEO: Tímhle gólem Manson bitvu rozhodl

Ducks dva body brali všemi deseti. Ne, že by o ně měli nouzi, z třetího místa Pacifické divize mají na poslední nepostupovou příčku 11 bodový náskok, ale každé maličké zaváhání by se v závěru základní části nemuselo vyplatit. „Ke konci sezony budou zápasy těsnější a nebude prostor na chyby. Takže musíte být vážně dobří," řekl hrdina utkání brankář John Gibson.