Plekanec už zase střílí, Crosby smetl Jágra a spol. hattrickem

SOUHRN | V jubilejním 1700. utkání v NHL se Jaromír Jágr představil na ledě Pittsburghu, kde s Floridou bojoval o další důležité body v boji o play off. Na ledě jednoho z velkých favoritů ovšem neuspěl a padl 0:4. Play off si zajistil Columbus, který zvítězil 4:1 na ledě New Jersey. Prvním proměněným trestným střílením v NHL se o to postaral i Lukáš Sedlák, jenž tak oslavil návrat po zranění. Branku po dvou měsících vstřelil také Tomáš Plekanec.