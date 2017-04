Plekanec zářil a spasil Montreal. Pittsburgh a St. Louis jsou v trháku

Tomáš Plekanec poslal trefou v čase 59:42 zápas 1. kola play off NHL mezi Montrealem a New Yorkem Rangers do prodloužení, ve kterém rozhodl Alexander Radulov o výhře Canadiens 4:3 a srovnání série na 1:1. Kladenský odchovanec si připsal v utkání i asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.