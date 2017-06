Další český podpis v NHL! Winnipeg si pojistil mladíka Špačka

"Každý kluk, který obuje brusle, sní o startu v NHL. Nejsem výjimkou a podpis kontraktu je tak pro mě obrovskou odměnou za dosavadní dřinu i motivací do další práce," uvedl Špaček v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

Pardubického odchovance si vedení Tryskáčů vybralo v draftu jako 108. hráče v pořadí. Z východu Čech se následně přesunul do zámoří, kde hrál dvě sezony juniorskou WHL za Red Deer Rebels a v minulém ročníku okusil také ve čtyřech utkáních v dresu Manitoby nižší seniorskou AHL. Za Red Deer nastoupil v poslední sezoně včetně play off do 66 utkání a připsal si 97 bodů za 34 gólů a 63 asistencí.

"Je důležité, že jsem se mohl se zámořským hokejem seznámit, jakkoliv začátky nebyly jednoduché. Na úplném startu své zámořské cesty jsem sám se sebou hodně bojoval, uvažoval jsem i o cestě zpět," připustil Špaček, jenž si nyní může pochvalovat, že vytrval. A těšit se na nováčkovský kemp.

"Chci si dávat postupné kroky a zůstat nohama na zemi. Samozřejmě - start v NHL je cílem, který bych si strašně rád splnil co nejdříve. Na druhé straně vím, že nemusím za každou cenu spěchat. Pokud budu nadále pracovat jako doposud, tak věřím, že šance přijde," prohlásil Špaček.

"Klub měl po draftu na Michaela práva ještě v dalších dvou letech, tomu odpovídala také jejich první nabídka. Jednání však nakonec vedla k takovému kontraktu, který odpovídá hráčovu potenciálu i jeho výkonům v posledních dvou zámořských sezonách. Základem je Michaelova tvrdá práce, zařadil se mezi nejlepší hráče WHL," připomněl hokejistův agent Robert Spálenka.