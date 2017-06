Pohádka. Na play off čekal 36 let a 907 zápasů. Teď má Stanley Cup

Hainsey sehrál v NHL 907 utkání za Montreal, Columbus, Atlantu, Winnipeg, Carolinu i Penguins, kteří jej získali 23. února, než se dočkal prvního startu v play off. Tam mu stačilo 25 utkání a brzy po výhře Penguins v šestém finálovém zápase na ledě Nashvillu 2:0 si potěžkal nad hlavou trofej, ke které vzhlížel.

"U chlapa, který hrál tak dlouho a nemohl se dostat do play off, to vypovídá o tom, co všechno to vítězství obnáší. Bylo skvělé předat to jemu, když toho prošel tolik. Byl šťastný, že může Stanley Cup zvednout nad hlavu, a potěšilo mě, že jsem mu ho já mohl předat," prohlásil Crosby.

"Je to obrovské ocenění. Já loboval za Matta Cullena, jestli by to neměl být on. Nebo Chrise Kunitze, který má díky čtvrtému triumfu docela pěknou sbírku. Ale Sidney o tom nechtěl slyšet, vážím si toho," řekl Hainsey, který v play off přispěl k triumfu osmi body za dva góly a šest asistencí.

Hainsey předal Stanleyův pohár k oslavnému kolečku na ledě Cullenovi, který byl už loni u vítězství Penguins a radoval se i v roce 2006 s Carolinou. Nejstarší hráč v kádru šampiona se nechtěl hned po utkání zabývat tím, jestli to bylo jeho poslední vystoupení.

"Je to těžké rozhodování, vůbec teď nevím. Hokej je to jediné, co umím a dělám celý svůj život. Hraju ho od dvou let. Vždycky jsem si přál být hokejista, snil jsem o tom a každý den děkuji bohu, že mi dal tuhle příležitost," prohlásil Cullen.

I při posledním kroku k obhajobě Penguins ukázal americký veterán svou platnost. S časem na ledě 19:42 minuty byl vůbec nejvytíženějším hráčem Penguins, z toho čtyři minuty a 42 sekund strávil ve hře v oslabení. Pittsburgh odolal při všech čtyřech přesilovkách Nashvillu a ubránil se i 32 vteřin ve třech proti pěti.

"Je to bonus hrát takovou roli. Je to skvělý pocit, že jsem součástí tak úžasné party," podotkl Cullen, který byl třetím nejstarším hráčem NHL v této sezoně po pětačtyřicetiletém Jaromíru Jágrovi z Floridy a čtyřicetiletém Shaneovi Doanovi z Arizony.

