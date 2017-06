Nejdivnější fotka draftu NHL. V zámoří vyhrál český brankář Vomáčka

Jasně, je to zábava, to především, nic vážného. Ale zároveň také tradice, která začala už v roce 2011, tehdy server poprvé uveřejnil žebříček “The Most Awkward NHL Draft Rookie Photos”. Prvním vítězem tzv. Nejnepříjemnější fotky na draftu byl Dougie Hamilton, současný hvězdný bek Calgary Flames, které ho v roce 2011 v prvním kole z 9. pozice draftovalo.

Žádný z českých hokejistů nebyl v této anketě dosud zmíněn, až letos prvenství uzmul Tomáš Vomáčka. Nadšení, rauš z toho, že je draftován do NHL? Ten by na jeho tváři nenašel snad ani slavný televizní inspektor Columbo. „Asi to bude dost těžké, dostat se přes finské duo Rinne - Saros do branky,“ jako by šlo hlavou talentovaného gólmana při snímání fotky.

Americký server Yahoo Sports fotku Tomáše Vomáčky vyhlásil tou nejhorší, která byla o víkendu v Chicagu pořízena. • Foto twitter.com

Při rozhovorech pro zámořské televizní štáby už ale Vomáčka zářil. „Nepopsatelný pocit. Byl jsem dost nervózní a teď to ze mě všechno spadlo,“ oddechl si po výběru talentů osmnáctiletý brankář a odchovanec Hradce Králové, chytající NAHL za Corpus Cristi v Texasu. Česká dvojka na Hlinkově memoriálu v Břeclavi se ale bude stěhovat, protože příští sezonu bude chytat v NCAA za univerzitní tým v Connecticutu.

"Neskutečné mít na sobě tenhle dres a logo. Děkuju všem, kdo mi pomohli, rodině, kamarádům. A je super, že nás vybrali tři. Je vidět, že se v Česku s gólmany pracuje dobře. Gratuluju Petrovi Kváčovi i Jirkovi Paterovi, protože si to zasloužili,“ zmínil i další dva draftované české gólmany a pokračoval.

„Do Chicaga jsme přijeli s mamkou v pondělí a udělali si trošku dovolenou. Užili jsme si centrum, navštívili zoo a další parky. Táta s námi být nemohl. Je kapitánem na lodi a není doma. Teď je zrovna ve městě, kde jsem hrál naposledy.“

Cesta do prvního týmu ale bude v brzké budoucnosti hodně složitá. V Nashvillu vládne brankovišti Pekka Rinne, náhradníka mu dělá další Fin Juuse Soros. Ale i čeští brankáři mají ve městě country tradici. Marek Mazanec byl v minulém ročníku týmovou trojkou, v barvách Predators vyletěl mezi hvězdy Tomáš Vokoun.

„Přál jsem si dostat se právě sem a ono to vyšlo. Je to skvělá organizace, mají neskutečné fanoušky. To bylo vidět i při finále Stanley Cupu. Bojovali, byli skvělí, měli výborného gólmana. Škoda, že nevyhráli, ale třeba se to povede příště,“ zakončil povídání Tomáš Vomáčka.