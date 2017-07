Pastrňák a další mladíci. Z koho NHL v příští sezoně udělá boháče?

Je to téma, pro Boston úplně největší. Úkol léta. Podepsat smlouvu s Davidem Pastrňákem? Naprostá priorita. „Měli jsme několik rozhovorů s jeho týmem a doufáme, že se na něčem v blízké budoucnosti domluvíme,“ nechal se slyšet generální manažer Don Sweeney. Pod platovým stropem mají Bruins 12 milionů dolarů. Prostor na vyjednávání nové smlouvy pro mladého střelce je relativně velký. A jak jsou na tom další mladé tváře zatím bez smlouvy?

Hlavní eso celé NHL a Edmontonu je McDavid, ale nejlepší německý hokejista současnosti je pro Oilers taky hodně důležitý. Centr do druhé lajny, případně křídlo k McDavidovi. Tahle dvojka má táhnout klub ke Stanley Cupu. Kolem Draisaitla není takový humbuk, ale Edmonton ho nutně potřebuje a na dlouho.

Foto Jason Franson/The Canadian Press via AP

Krásně je vidět, jak roste. První sezona v NHL? 20 bodů. Ve druhé 40, ve třetí 59. V těch dalších by se švédský centr klidně mohl blížit 80. V Columbusu roste spíš tak nějak nenápadně, ale jde o jednoho z nejšikovnějších centrů v lize. Má solidní střelu, ale ještě mnohem radši nahrává. Neškodilo by mu, kdyby byl sobečtější.

Bo Horvat (Vancouver)

Bo Horvat • Foto Reuters / Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Zápasy v NHL: 231

Body v NHL: 117 (49+68)

Plat v poslední sezoně: 894 tisíc dolarů

Jednou to přijde, bratři Sedinové vezmou kufr, zabalí kariéru v NHL a odjedou si užívat důchod do Švédska. Vancouver to bude hodně bolet, ale o hodně méně, když si z mladého centra vychová nového lídra. Má potenciál se stát ústřední postavou nových Canuks, je silný vepředu i vzadu. Přesně hráč, jakého trenér miluje.