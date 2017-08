Edmonton a Jágr? Možná ještě přibereme hráče do kempu, řekl GM

Přetahovaná mezi Leonem Draisaitlem a Edmontonem je u konce, německý útočník včera podepsal luxusní osmiletý kontrakt a s Oilers tak spojil svou budoucnost na roky, ve kterých by měl být na výkonnostním vrcholu. Plusem by tato dohoda mohla být i pro českého fanouška, Edmonton už dříve podle spekulací projevil zájem o Jaromíra Jágra, ale podpis Draisaitla byl prioritou. A trochu symboliky k tomu? Smlouva pro jedenadvacetiletého útočníka je na 68 milionů dolarů...

Edmonton je týmem budoucnosti. Současnou dominanci hráčů Pittsburghu by Oilers mohli napodobit, a to klidně už v příští sezoně. Na jaře byli po deseti letech v play off a stáli jedinou výhru od Finále konference, mužstvo šlape skvěle a Connor McDavid je lídrem, který by z hlediska vůdcovských schopností mohl brzy následovat Sidney Crosbyho.

Jenže stále je mu pouze 20 let. Draisaitlovi jen o rok víc a v klubu se pracuje s mnoha velkými talenty, jež ještě nepřesáhli hranici 24 let. Ty všechny čeká dlouhá kariéra a když všechno půjde správně, Stanley Cup by v příštích letech měl být v Edmontonu jako doma. Cesta ale bude náročná, a právě tady by mohl pomoci Jaromír Jágr.

„Hokej v základní části je drsný, ale hokej v play off je něco jiného. Je to jeho ostřejší, neoholený brácha, kterého právě pustili z vězení," řekl před lety jeden zámořský žurnalista. Putování za Stanley Cupem je totiž s postupujícími zápasy náročné a český veterán s téměř 2000 bitvami v NHL na kontě, který je vyhlášený svým tréninkovým drilem, by mohl mládež kanadského mužstva na blížící se roky na výsluní pořádně připravit. A sám navíc zažít další tažení za slavnou trofejí.

Podle nedávných informací serveru iSport.cz byl zájem ze strany kanadského klubu potvrzený, i když sám Jágr jen mlžil. „Nechávám to na svém agentovi, myslím, že je pár mužstev, co projevila zájem," řekl před pár dny. Brzy se ukáže, kudy cesta povede.

V tuto chvíli se nezdá, že by Oilers někoho sháněli. Dlouholetými kontrakty si kromě Draisaitla pojistili v červenci také McDavida, podepsali i stávající borci Kris Russell, Zack Kassian, Jujhar Khaira, Eric Gryba a Iiro Pakarinen.

„Možná vezmeme ještě jednoho nebo dva hráče na zkoušku do kempu, ale uvidíme v příštích týdnech, jak se všechno vyvine," řekl včera pro NHL.com generální manažer Peter Chiarelli.

Mimochodem to je ten chlapík, který přivedl Jágra do Bostonu v roce 2013 a došel s ním až do finále Stanley Cupu...