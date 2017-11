Gudas o sekeře: Náhoda! Nesnížil bych se použít hokejku jako zbraň

Tušil, že může přijít tvrdý trest. Radko Gudas byl o víkendu NHL suspendován na deset zápasů, k tomu přijde o hromadu peněz na ušlé mzdě. Po seknutí do Mathieu Perreaulta v zápase Philadelphie ve Winnipegu dostával naloženo v médiích, vinili ho ze zlého úmyslu a mnohdy žádali mnohem přísnější trest. „Nechtěl jsem ho seknout, byla to nešťastná náhoda,“ opakuje 27letý obránce Flyers v rozhovoru, který necelý týden po incidentu poskytl iSportu.

Je zvyklý rány rozdávat i přijímat. Rukama, vlastním tělem. Ale hokejkou? I s ním zamávalo, co se minulý čtvrtek stalo a co následovalo. Po incidentu neměl Radko Gudas chuť se bavit. Vyměnili jsme si jen pár textovek. Z nich třeba vyplynulo, jak si ho disciplinárka NHL podusila. Rozsudek měl vyslechnout minulou neděli kolem poledne, čekal do pozdního večera. „Sám jsem jim poskytl možnost mi takový trest udělit,“ připouští řízný bek Flyers.

Co vám blesklo hlavou, když jste se dozvěděl, že vám dali takový flastr?

„Tušil jsem, že něco takového může přijít, že to třeba bude tvrdé. Ale zároveň jsem v to nedoufal, protože vím, že jsem nejednal úmyslně. A doufal jsem, že to komise uzná. Bohužel, nějakou historii už za sebou mám a oni rozhodli, že to dopadlo takhle.“

Už v předchozích dvou sezonách jste dostal dva tresty, nejprve na tři a potom na šest zápasů. Myslíte, že poslední rozsudek mohl posloužit taky jako výstraha pro vás i všechny ostatní, že jste to trochu odskákal?

„Nevím, jestli se to dá úplně takhle říct. Dalo se to řešit jinak, nemuseli mi dávat až deset zápasů. Trochu jsem se stal otloukánkem, na druhou stranu jsem jim však sám poskytl možnost mi takový trest udělit. Z mého pohledu šlo o shodu nešťastných náhod. Musím se poučit, život jde dál. Musím z toho vymačkat co nejvíc pozitivního a být připravený na 12. prosince, kdy zase můžu nastoupit."

Při trestech vyšších než šest zápasů máte právo se odvolat. Zvažoval jste tuhle možnost?

„S lidmi z vedení klubu jsme to probírali. Ale dospěli jsme k názoru, že by to asi přineslo víc zla než užitku, že nebudeme rýpat do vosího hnízda.“

NHL vás pozvala k osobnímu slyšení, proč jste toho nevyužil? Třeba byste je líp přesvědčil...

„Takhle jsme se rozhodli. Už jsem měl připravené svoje vysvětlení, které jsem jim sdělil už telefonicky. Na osobním setkání bych opakoval v podstatě to samé. Pro mě by v tom nebyl žádný rozdíl. To není tak, že když si mě tam pozvali, že bude probíhat otevřená diskuse. Rozdíl je jen v tom, že si povídáte z očí do očí.“

A spíš mluví oni, že ano?

„Asi tak, no...“

Když se vrátíme k incidentu, mohlo to vypadat, že jste po Perreaultově masáži maličko vystříkl. Předtím do vás opakovaně bušil hokejkou. Nebylo to tak, že jste se vymanil z jeho područí a švihnul hokejkou směrem, kde ležel?

„Já jsem ani nevěděl, který z těch hráčů je u mě. Jednoho jsem měl z jedné strany, dalšího z druhé. Stalo se to během souboje. Nevím, nakolik se k tomu dál můžu vyjadřovat. Nechtěl jsem ho seknout. Byla to nešťastná náhoda.“

VIDEO: Podívejte se na sekeru Radko Gudase do hlavy Perreaulta





A co vaše reakce, když rozhodčí zapískal? Překvapení? Údiv? Už vám došlo, že to bude špatné?

„Vůbec jsem si nebyl jistý. Čekal jsem, že dostanu dvě minuty za sekání.“

Což taky původně tak bylo. Rozhodčí verdikt změnili, až když se opakované závěry objevily na kostce nad ledem. Aspoň se to psalo v médiích...

„Neznám přesné znění pravidel. Nevím, jestli se na tohle můžou ohlížet a zda to mělo následně vliv na jejich rozhodnutí. Prostě to vyřešili nakonec trestem na pět minut a do konce utkání.“

Je pravda, že jste se Perreaultovi zkusil omluvit?

„Říkal jsem mu, že to bylo nechtěné, že jsem nemířil na hlavu. V tu dobu jsem si ještě nemyslel, že to bude tak hrozný. Nejsem hráč, který by používal hokejku na tyhle věci. Hraju tvrdě, ale nemyslím, že bych za celou svoji profesionální kariéru použil hůl jako zbraň. Ani bych se k tomu nesnížil.“

Perreault vaši omluvu odmítl. A ještě si přisadil, že jste naopak jednal s úmyslem ho zranit...

„To už je ale jeho věc. Každý si může ve své podstatě říkat, co chce. Každý má svůj názor.“

Za podobné nebo i horší případy sekání, třeba přímé údery do obličeje, se jindy udělovaly jen pokuty nebo mírnější tresty. Doufal jste i kvůli tomu, že bude disciplinárka NHL shovívavější?

„Tohle se těžko posuzuje. Pro mě byla asi nejtěžším soustem spolknout právě ten rozdíl mezi tím, jak byly vyhodnocené dvě různé situace.“

Trochu to zlehčím, nicméně myslíte, že byste dopadl stejně, kdybyste se jmenoval třeba McGudas? Nebo kdybyste si změnil příjmení?

„Těžko říct. Myslím, že lidi, kteří rozdávají disciplinární tresty, se chovají natolik profesionálně, že neberou ohledy na žádné názory v médiích, ani jiné tlaky, nenechají se ničím a nikým ovlivnit. Dokážou věci posoudit správně, mají potřebný odstup a svého názoru se drží, což je jenom dobře. V dnešní době je hrozně těžké tomu všemu uniknout. Když však už někoho na tak významnou pozici dosadí, tak věřím, že dokáže tyhle věci ukočírovat.“

Sledují mě víc než jiné hráče

Některé reakce v médiích byly hodně ostré, od tvrzení, že jste hrozba stejně nebezpečná jako svého času Raffi Torres, po návrhy trestů na dvacet, nebo dokonce až čtyřicet utkání. Sledoval jste to? Co jste tomu říkal?

„V médiích se mnohdy všechno zveličuje, přehání. Každý hledá senzaci a chce se nějak ozvláštnit, být originálnější a zajímavější než ten druhý. To je normální. Ale abych řekl pravdu, já jsem nečetl a neposlouchal ani jedno, ani druhé. Vím sám, jak to bylo, co se tam stalo. A nepotřebuju číst názory někoho jiného, kdo se pak snaží tvrdit, co jsem tam vlastně chtěl udělat. Samozřejmě jsem teď v těžké situaci, ale na tyhle věci neberu ohledy. Vím, jaká je pravda a co jsou výmysly. Tyhle záležitosti k tomu nepotřebuju.“

Taky se připomínalo, jak jste byl před třemi týdny vyloučen do konce zápasu za hit ottawského obránce Widemana, který byl i podle televizního komentátora čistý. Nemáte někdy pocit, že se tu hledí víc na vaši pověst, že jste přece jen víc hlídaný?

„Určitě. Když někde hraju, sledují mě v tomhle směru víc než jiné hráče. Ale tím větší si musím dávat pozor.“

Taky jste kvůli disciplinárnímu trestu přišel o dost peněz. Co vám řekli doma?

„Nic. Peníze budou, my nebudeme. Rodinka je zdravá, všichni v pořádku, to je nejpodstatnější. Zamrzí to, ale svět se kvůli tomu nezboří. Hokej hraju za peníze, ale ty taky neznamenají všechno. Nemá cenu se nad tím pozastavovat nebo se tím vzrušovat. Nekončím s kariérou, ještě si něco můžu vydělat. Určitě to mrzí, ale nemůžu to nějak extra řešit. Prostě se stalo a já to musím vzít tak, jak to je. Kdybych se v tom moc pitval a pitval každou jednotlivou věc, asi bych se z toho musel zbláznit. Pro mě tohle není rozhodující, pro mě jsou důležitější ty zápasy, v nichž jsem nemohl a ještě nebudu smět nastoupit a pomoct týmu.“

Peníze, o které vám zkrátí plat, putují na fond podporující hokejisty v nouzi. Aspoň k něčemu bude víš trest dobrý...

„Jdou na důchodový fond. Není to milý, že o ně přijdu, ale třeba někomu pomůžou.“

Nebude vás taková zkušenost příště víc svazovat, když si budete muset dávat ještě větší pozor?

„Není to úplně optimální situace, určitě ne. Budu se snažit hrát to, co jsem předváděl doteď. Ale náhody se stávají a někdy za ně zkrátka člověk pyká. V NHL jsem z nějakého důvodu, musím hrát dál svůj hokej, ale co nejvíc se vyvarovat situací, jaká se stala ve Winnipegu.“

Svému stylu taky vděčíte za to, že hrajete NHL, že ano?

„ Přesně tak. Moc vybírat si nemůžu, díky tomu jsem se do ligy dostal. Samozřejmě, musím být chytřejší. NHL se vyvíjí, mění se. Ale já musím pořád odvádět to, co ode mě v týmu chtějí a plnit roli, jakou mi dají.“

Na druhou stranu jste se snažil ukázat, že nejste monstrum z televizních sestřihů, ale hlavně dobrý obránce. To se vám taky dařilo a hodně lidí jste překvapil. Nemyslíte, že dalším trestem utrpíte, vrhne vás zase zpátky, budou na vás poukazovat v jiném smyslu, než byste si přál?

„Upřímně, mně je v podstatě jedno, jak na mě poukazují. Každý si vybere, co chce, kdy chce, jak chce. Všechno si ohne, jak mu to vyhovuje, aby tím podložil svoji vlastní pravdu. Já na tohle nehledím. Mám svoji rodinku, přátele. Všichni v okruhu mých nejbližších mě znají a vědí, že takový nejsem, že bych takové věci záměrně neprovedl. A ti ostatní to buď chtějí vidět, nebo ne. A vlastně tolik nezáleží na tom, jak mě vidí ten, kdo mě chce vnímat tak, jak si představuje on.“

V klubu měli na poslední incident stejný názor jako vy? Taky se divili, jak to dopadlo?„Bavili jsme se s generálním manažerem, s trenérem, s klukama. Někteří z nich potom říkali, že čekali, že to dopadne takhle tvrdě, nicméně taky doufali v mírnější posouzení. Jiní byli překvapení stejně jako já. Je to těžká situace. Pro mě je teď důležité soustředit se sám na sebe, dobře trénovat, udržet se v kondici a být připravený, až zase budu moct hrát. A pro to chci udělat všechno.“

A podporují vás v klubu i nadále? Ze sestavy vypadnete na deset zápasů, pro mužstvo to znamená oslabení na delší dobu. Na jednu stranu chybíte, tým prohrává, ale taky můžou říct, že kdybyste se ničeho nedopustil, byli by na tom líp. Jak tohle vnímají?

„Každý má svůj úhel pohledu a svoji pravdu. Tohle mě mrzí právě nejvíc, že nemůžu deset zápasů hrát a podpořit mužstvo na ledě. V tom je můj trest největší překážka, v tom je to celé nejobtížnější. Musím to ale přečkat, smířit se s tím a připravit se co nejlíp na návrat.“

Jaký vůbec máte režim, když nesmíte hrát?

„Trénuju s mužstvem, chodím na zápasy, i když se jen dívám. V posilovně i na ledě si přidávám něco navíc, udržuju se v kondici. Připravili mi tréninkový plán na dobu mojí suspendace a toho se držím. Když třeba nejde celý tým na led, připravuju se s náhradníky nebo hráči, co se vracejí po zranění.“

Dovolenou vám tedy v klubu nedali?

(usměje se) „Tak to nevím, jestli to takhle někde chodí!“