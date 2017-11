Famózní Faksa hattrickem zničil Vegas, Polák gólem načal Calgary

Brankář Frederik Andersen vyhazoval kotouč a trefil do obličeje domácího Sama Bennetta • Reuters / Bruce Fedyck-USA TODAY Sports

Faksa skóroval poprvé v čase 32:55, potrestal obranu Vegas, neboť ho nechala osamoceného v mezikruží a střelou z první dostal hosty do vedení. Další dvě trefy přidal během sedmi sekund v poslední minutě prostřední části. Nejdříve se prosadil důrazem v předbrankovém prostoru, a pak zakončil souhru celého útoku.

VIDEO: Tímto gólem dosáhl Faksa na hattrick

Roman Polák nasměroval první trefou sezony Toronto k výhře 4:1 na ledě Calgary, za které kvůli zdravotním potížím v dolní části těla nenastoupil Jaromír Jágr. V tomto ročníku vynechal Jágr už šest utkání, kdy ho trápila třísla.

Brankář David Rittich, jenž vychytal v minulém utkání Flames vítězství, zůstal na střídačce. Polák měl při své trefě velké štěstí: český bek vypálil od modré čáry a střelu mířící vedle si srazil do sítě domácí obránce.

VIDEO: Polák skóroval s velým štěstím

Hokejisté Philadelphie podlehli doma San Jose 1:3 a připsal si devátou porážku v řadě. Flyers sice vstřelili první gól utkání už po 48 sekundách, když Jakub Voráček uvolnil křížným pasem skórujícího Claudea Girouxe, ještě v první třetině ale překonali brankáře Michala Neuvirtha Chris Tierney a Joe Thornton. V prostřední části se trefil od modré čáry Marc-Edouard Vlasic. Diváci pak dali hlasitě najevo, aby byl trenér Dave Hakstol vyhozen.

Teprve podruhé za poslední měsíc se postavil do branky New York Rangers Ondřej Pavelec a v obou případech střídal Henrika Lundqvista. Proti Floridě zasáhl do hry v závěru první třetiny za stavu 0:3, porážku ale neodvrátil. I když se Rangers podařilo vyrovnat na 4:4, Denis Malgin rozhodl v předposlední minutě.

VIDEO: Sestřih utkání NY Rangers - Florida

Výsledky:

Buffalo - Tampa Bay 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 17. Sergačev (Palát), 33. Girardi. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.569. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Sergačev, 3. Hedman (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Vancouver 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Branky: 6. Ladd, 17. De Haan, 18. Eberle, 24. Lee, 54. Tavares - 7. Vanek, 27. Horvat. Střely na branku: 36:25. Diváci: 11.194. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Lee, 3. Ladd (všichni NY Islanders).

NY Rangers - Florida 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)

Branky: 32. a 54. Kreider, 25. Miller, 30. Bučněvič - 6. Barkov, 10. McGinn, 17. Haley, 29. Huberdeau, 59. Malgin. Střely na branku: 37:27. Ondřej Pavelec odchytal za NY Rangers 42:22 minuty, inkasoval dvě branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,48 procenta. Diváci: 17.376. Hvězdy zápasu: 1. Malgin (Florida), 2. Kreider (NY Rangers),3. Huberdeau (Florida).

Philadelphia - San Jose 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Branky: 1. Giroux (Voráček) - 11. Tierney, 19. Thornton, 37. Vlasic. Střely na branku: 23:34. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 57:14 minuty, inkasoval tři góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,18 procenta. Diváci: 18.935. Hvězdy zápasu: 1. Thornton, 2. Couture, 3. Vlasic (všichni San Jose).

Columbus - Carolina 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 2. Anderson, 24. Werenski, rozhodující sam. nájezd Atkinson - 8. Hanifin, 51. McGinn. Střely na branku: 38:31. Diváci: 13.947. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Panarin, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Detroit - Los Angeles 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky: 15. Green - 40. a 53. Kopitar, 38. Brown, 41. Kempe. Střely na branku: 24:36. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Quick, 3. Brown (všichni Los Angeles).

Nashville - Chicago 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 4. Forsberg, 24. Watson, 43. Josi - 6. Wingels, 50. Bouma (Rutta). Střely na branku: 31:39. Diváci: 17.187. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg, 2. Rinne, 3. Josi (všichni Nashville).

Calgary - Toronto 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 46. Stone - 19. Polák, 33. Zajcev, 42. Kadri, 60. Komarov. Střely na branku: 20:30. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Zajcev, 2. Andersen (oba Toronto), 3. Smith (Calgary).

Edmonton - Arizona 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 17. Kassian, 55. Benning, 65. Nugent-Hopkins - 7. Fischer, 40. Ekman-Larsson. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Wedgewood (Arizona), 3. Nugent-Hopkins (Edmonton).

Vegas - Dallas 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky: 33., 40. a 40. Faksa. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.579. Hvězdy zápasu: 1. Faksa, 2. Bishop (oba Dallas), 3. Tuch (Vegas).