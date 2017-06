České trio slaví výhru v AHL! Vítězný gól trefil Frk, zářil i Nosek

Třemi přihrávkami se podílel na ukončení série Nosek, za poražené zaznamenal jednu asistenci bek Dominik Mašín. Trofej Jacka A. Butterfielda pro nejužitečnějšího hráče play off získal útočník Tyler Bertuzzi z týmu vítězů.

Trio v barvách Griffins rozšířilo počet českých vítězů Calder Cupu na 30. Čtyřiadvacetiletý Nosek byl s 22 body za 10 branek a 12 asistencí z 19 zápasů nejproduktivnějším hráčem Grand Rapids v play off a celkově skončil třetí za duem z celku poraženého finalisty. O šest bodů zaostal za vítězným Corym Conacherem a o pět za druhým Yannim Gourdem.

VIDEO: Frkův gól poslal Griffins do vedení

