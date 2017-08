Hvězdy reprezentace do 18 let: Pekař, Pirát i velký brankářský příslib

Další z řady velkých nadějí české brankářské školy? Proč ne. Na turnaji vyzařoval klidným dojmem, klíčovými zákroky v semifinálovém duelu s Ruskem posunul český výběr do boje o zlato. Nečekejte od něj monstrózní oslavy zákroků, vydařené momenty prožívá především uvnitř. V minulé sezóně byl oporou juniorů Komety, letos by měl dostat prostor mezi dospělými v prvoligové Třebíči. A kdo ví, třeba okusí i extraligovou atmosféru.

Libor Zábranský, obránce

Kometa Brno

4 zápasy

4 body (1+3)

Kapitán, lídr kabiny, klidná síla. Klíčový obránce českého týmu řídil přesilovky, do finálového zápasu s Kanadou jej bohužel nepustilo zranění ramene. Těžko byste mu hádali sedmnáct let, zarostlou tváří by spolehlivě zapadl mezi dospělé. Odchovanec brněnské Komety strávil dosavadní kariéru pod dohledem svého otce, který má na kontě 40 utkání v dresu St. Louis, po zisku extraligového titulu má namířeno do kanadské Kelowny hrající juniorskou WHL.