Zařízl nás sudí. Zasloužili jsme si mnohem víc, řekl Šoustal po Kanadě

Před čtvrtfinále se vám moc nevěřilo, ale ukázali jste, že jste schopni hrát s každým. Jste spokojení aspoň s tím, že se můžete podívat sami sobě do očí?

„Byl to náš nejlepší zápas. Jednoznačně. Kdybychom takhle hráli celý turnaj bez výjimky, tak mohl být výsledek úplně jiný. Myslím, že jsme si zasloužili mnohem víc. Nemůžeme se vymlouvat, ale při čtvrtém gólu nás rozhodčí zařízl. Byl to ofsajd, i z videa to bylo vidět. Jenže oni s námi vůbec nekomunikovali a hned uznali gól. O to smutnější je, že jsme prohráli. Nicméně sami jsme si to pokazili ve skupině se Švýcary a s Dány. Tam se lámal chleba, pak už se nedalo vybírat, jestli půjdeme na Kanadu nebo na Ameriku.“

Na Kanaďanech byl na začátku patrný velký respekt. Překvapilo vás, že místo aby nasadili k očekávanému tlaku, působili až zaraženě?

„Je těžké hrát před vyprodanou halou, která očekává, že jasně vyhrajete. Možná byli trošku nervózní, ale ten tlak měli a chvílemi jednoznačně dominovali a jasně nás přestříleli. Nikdo nemůže čekat, že budeme přehrávat Kanadu, to v žádném případě, ale myslím, že jsme jim byli víc než vyrovnaným soupeřem. A kdybychom neudělali chyby, i naše lajna, protože jsme taky dostali gól, tak ten zápas mohl být o něčem jiném. Je smutné to takhle ukončit, ale nedá se nic dělat.“

Začátek zápasu ale patřil vám, souhlasíte?

„Určitě. Až ve druhé a třetí třetině nás přehrávali. Tam kdybychom třeba dali o jeden gól víc, šance jsme měli, viz já svrchu kruhu, kdy jsem hráče trefil do kotníku, už to mohli být 2:0, oni by taky znervózněli a bylo by to pro nás lepší.“

Váš gól na 2:2 jejich nástup taky na nějakou dobu zarazil. Navíc to byl moc pěkný gól, tvrdá střela po stahovačce...

„Ano, jenže tohle není one man show. Konečně jsem se trefil. Ležela na mně deka, minulou sezonu jsem nic neměl, ani na osmnáctkách. Strašně si toho gólu cením, ale všechny body bych vyměnil za šanci hrát semifinále.“

VIDEO: Šoustal srovnal parádní kličkou

Je vyřazení tím trpčí, že se ukázalo, že byste na Kanadu třeba i měli?

„Každopádně. Přehráli nás a musíme uznat, že byli lepší soupeř, ale kdyby tam nebylo špatného rozhodnutí na modré čáře a čtvrtý gól nepadl, mohl zápas být o něčem jiném a mohli jsme se rvát až do poslední minuty. Tam potom už je čtyřicet vteřin do konce těžké něco vymýšlet, když oni jsou takovém laufu. Ten zápas si budeme všichni pamatovat.“

Proč jste v takových výkonech jako na začátku turnaje proti Finsku nepokračovali a navázali na ně zase až když šlo o všechno?

„Nevím. Možná došlo k nějakému lehkému podcenění, protože v dřívějších letech jsme týmy jako Dánsko a Švýcarsko poráželi. Teď jsme je asi zbytečně podcenili, protože Švýcaři ve čtvrtfinále hráli vyrovnaně s Amerikou 2:3, Dánové prohráli 0:4, ale byly to vyrovnané zápasy. Nejsou to špatné týmy. měli bychom je pořád porážet, ale oni se nám vyrovnali a předčili nás v závěrech zápasů. Znovu opakuju: Kdybychom hráli líp ve skupině, mohli jsme jít na Rusáky nebo Slováky a tam by to asi bylo pravděpodobně lehčí.“