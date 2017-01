Střet zájmů? Jandač působí ve vedení Sparty, její hráči nereprezentují

Sotva stihl oznámit nominaci na Švédské hokejové hry, už bylo jasné, že tenhle dotaz přijde. Kde jsou hráči Sparty? Trenér Josef Jandač ani s jedním nepočítá, přitom třeba Petr Vrána si o národní dres v extralize vyloženě říká. „Měl jsem o něj zájem, jenže hraje finále Ligy mistrů. Byl bych na hlavu, kdybych tomu bránil,“ říká trenér v rozhovoru pro Sport. Potíž je v tom, že sám působí ve vedení pražského klubu. A až doteď se to tajilo. Je to střet zájmu? „Mám svědomí čisté,“ brání se Jandač.

Podle obchodního rejstříku byl Josef Jandač zapsán do představenstva HC Sparta Praha zkraje října minulého roku. Od té doby se v jeho nominacích objevil jen Miroslav Forman, na Chanel One Cupu v Moskvě toho ale příliš neodehrál.

Proč reprezentační kouč vynechává hráče „svého klubu“ v plánech pro národní tým, vysvětluje v rozhovoru pro úterní Sport. Hájí se působením Sparty v Lize mistrů a jejím enormně nahuštěným programem. „Je to přece taky reprezentace českého klubového hokeje. Byl bych na hlavu, kdybych tomu bránil. Je jedno, jestli to je Sparta. Kdyby to byl kdokoliv jiný, respektuju to,“ tvrdí.

„Měl jsem zájem a pořád mám o Petra Vránu a Michala Řepíka. Přemýšlím o tom, že donominuju oba dva, že by hráli až víkendové zápasy. S logistikou by nebyl žádný problém, připojili by se k týmu až tam. Rozhodneme se podle toho, v jakém budou zdravotním a fyzickém stavu,“ vysvětlil.

„Bohudík se nám dostal nějaký klub do finále, ten klub má program, dohrávky, teď hraje v podstatě ob den. Je to pak o tom, jestli je hráč zdravý a má šťávu a energii odehrát další zápasy v tomhle tempu. Jestli se na to někdo kouká tak, že je Jandač v představenstvu a Spartě straní, tak ať se podívá na rozpis jejich zápasů,“ tvrdí.

Sparta jich jen v lednu odehrála zatím jedenáct, program má skutečně náročný. V úterý jí čeká ještě dohrávka s Hradcem Králové, další dva extraligové zápasy o víkendu. Finále je na programu už v úterý, to dělá slušnou porci tří zápasů v pěti dnech, do toho letecký přesun na sever Evropy.

Zároveň ale stojí za to připomenout, jak se Jandač v prosinci ohradil proti omluvenkám libereckých hokejistů. Finále se hraje dva dny před začátkem turnaje a v Göteborgu, tedy ve stejném městě, kde se konají i Švédské hry.

Celý rozhovor s Josefem Jandačem čtěte v úterním deníku Sport.



O čem ještě Josef Jandač mluví?



- o tom, proč je v představenstvu hokejového klubu, zda jde o střet zájmu a co z toho má

- o tom, proč šetří hráče hokejové Sparty a jaké má s nimi do budoucna plány

- o tom, jak skládá nominaci českého týmu

- o tom, jak vnímá omluvenky hráčů