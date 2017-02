Litvínov má svého Roberta Zárubu. Bubnuje v kotli a sbírá čísla

Chomutovského rodáka Vráťu Bílka dovedl k hokeji jeho otec. Bylo to v sezóně 1988/89. Jeho závislost na litvínovském klubu se pak rodila postupně. „Coby školák jsem nemohl jezdit na každé utkání. Postupně se z Litvínova stala srdeční záležitost, dosud jsem navštívil devět set devět zápasů,“ rozjíždí svůj stroj na čísla Vráťa, který je mezi fanoušky znám jako Kozel.

O šest let později se postavil do kotle, tři roky na to spustil sérií výjezdů na venkovní zápasy. „Každý z těch zápasů můžu doložit vstupenkou nebo bulletinem. Eviduji taky celkový počet kilometrů, které jsem najezdil na venkovní i domácí zápasy,“ říká Vráťa Bílek a následně vše doloží čísly: 4 650 kilometrů ujetých na domácí utkání a 45 196 kilometrů najetých na venkovních výjezdech. Dohromady tak má „Litvínovský Záruba“ na svém kontě 49 846 najetých kilometrů.

Hořké volby žlutočerného fanouška

V sezóně 2007/2008 stál u zrodu Ultras Litvínov. „Po čtyřech letech fungování nám to přestalo fungovat, což nebylo úplně veselé a dost smutně jsem to prožíval,“ vzpomíná na svou hořkou volbu obětavý fanoušek. O šest let později tak rád přivítal nabídku předsedy Fan Clubu Jana Ptáčka a dalšího litvínovského srdcaře Jaroslava Šrotýře, zda by nechtěl stát u znovuzrození Fan Clubu Litvínova.

„Domnívám se, že litvínovské fandy znám jako málokdo. Vráťa je rozhodně ten pravý, jeho podpora je bezmezná. A neplatí to jen ve vztahu ke klubu,“ říká o Vráťovi jeden z jeho nejbližších přátel Jan Ptáček.

Obětovat se pro fanklub a najít lásku

Právě znovuzrozený okruh fanoušků mu přihrál životní lásku. „Našli jsme se na hokeji, bylo to v mistrovské sezóně. Eliška stála v kotli hned pod našimi bubny. V srpnu nás čeká svatba,“ říká s úsměvem na tváři Vráťa a při vzpomínce na mistrovskou sezónu si nemůže odpustit jednu historku.

„Na poslední zápas do Třince jsem se, ač to bude znít možná divně, přišel poklonit k soše Ivana Hlinky před zimním stadionem a poprosil ho tam nahoře, aby nám přinesl trochu toho štěstí. Povedlo se a já věřím, že Ivan má v tom úspěchu prsty,“ vzpomíná dojemně na dobu vítězného tažení extraligou Vráťa, který Hlinkovo úmrtí považuje za nejhorší okamžik svého života a přiznává, že po tragické nehodě hledal sílu a motivaci chodit na hokej.

Kamenný puk při zápase číslo 910

Kamenný puk z dílny Hořké volby dnes převezme Vráťa Bílek z rukou Michala Trávníčka, momentálně nejlépe bodovaného hráče litvínovského celku v Radegast indexu. „Patří mezi mé oblíbence v týmu. Je to správný kapitán, srdcař a bojovník,“ nešetří chválou na adresu kapitána Vráťa Bílek, který dnes, v den devítistého desátého navštíveného utkání, převezme cenu pro nejobětavějšího fanouška HC Verva Litvínov.

Projekt Hořká volba představí v průběhu extraligového ročníku 2016/2017 celkem 14 bojovníků z řad fanoušků. Každý z nich bude mít příslušnost jednoho z účastníků nejvyšší hokejové soutěže. Více informací o projektu a možnost nominovat fanouška s příběhem hořké volby, naleznete ZDE.