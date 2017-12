Dej už začíná cvičit, trenéři po faulu Veselého vendetu nechtějí

Rastislav Dej se zranil v polovině října ve Zlíně. Ondřej Veselý jej po odpískání dohrál, kolenem trefil na stojnou nohu. Dej měl po nárazu natržené postranní vazy, natržené křížové vazy, natržený meniskus a úlomek v bércové kosti. Zlínský kapitán dostal tři zápasy stopku, Dej může být mimo hru tři měsíce.

Navádět hráče nebudeme

„Nejde nevnímat, co zápas ve Zlíně obnášel,“ přiznává vítkovický trenér a generální manažer Jakub Petr. „Ztratili jsme tam jednoho z klíčových útočníků a článků týmu. Nebudu říkat, že jsem k tomu hluchý, vnímám názory náročného ostravského fanouška a slyším je ze všech stran.“

Trenéři ovšem chtějí před zápasem negativní vášně spíš tlumit. „Mentalita a filozofie našeho týmu je daná a my s Pavlem Trnkou určitě nebudeme těmi, kdo by se snížil k navádění hráčů k nějakému vymezení pravidel. Naopak. Jsem přesvědčený, že nejlepší odpovědí by bylo přehrát Zlín jednoznačně na našem ledě.“

Podobně uvažuje i Rastislav Dej. „Vnímal jsem ohlasy, které zákrok vyvolal, ale už bych se k tomu nechtěl vracet,“ říkal slovenský útočník v rozhovoru pro klubový web. „V každém případě mě ohlasy fanoušků potěšily, dostával jsem zprávy z různých stran, od různých lidí, nejen z Vítkovic, ale i z jiných klubů a ze Slovenska. Tímto bych chtěl všem poděkovat za podporu. Člověka opravdu povzbudí, že má za sebou lidi, kteří mu fandí a přejí jen dobré.“

Po operaci měl dlouho nařízený klidový režim. „Byla to pro mě novinka, protože takhle dlouhodobé zranění jsem ještě neměl,“ popisuje Dej. „Jsem rád, že ten první nejkritičtější měsíc je už za mnou. Nemohl jsem si nikam zajít, nedalo se nic dělat. Dlouho jsem mohl spát jen na zádech, noha pořád natažená. Když se dalo, jeli jsme na Slovensko, ale ani to nebylo ono, protože přesuny s ortézou a berlemi byly dost komplikované.“ Jediné pozitivum? „Aspoň jsem během prvního měsíce trochu naposiloval ruce a ramena...“

Noha potřebuje nastartovat

Operace proběhla v pořádku, Dej už může začít nohu postupně zatěžovat. „Chodím hlavně k našemu fyzioterapeutovi Filipu Němcovi na různá cvičení pro uvolnění, na různé přístroje – elektrika, magnet... Přece jen ty svaly byly ochablé, takže potřebuje nohu trochu nastartovat,“ líčí průběh rehabilitací. „Samozřejmě už i cvičím, zhruba týden. Začali jsme s kondičním trenérem Igorem Horylem malé stabilizační cviky. Posouvá se to, pomalu přidáváme a zkoušíme další věci s gumami, abychom to i povolili, protože vše kolem kolene je takové spíš stažené a není síla.“

Kdy se znovu postaví na brusle, si Dej zatím netroufá odhadovat. „Myslím, že vše jde standardním tempem,“ krčí rameny. „Určitě nedělám nějaké zázraky, ale taky to nevypadá, že by se rehabilitace nějak nečekaně a extrémně protáhla. Předpokládám, že i další měsíc bude potřeba. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo o něco dříve, ale myslím, že předpoklad dvou až tří měsíců se naplní.“