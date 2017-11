Místo dvou let jen půl roku. Hříšník Zaripov uspěl s odvoláním a už může hrát!

Šestatřicetiletý Zaripov v Kontinentální lize získal čtyřikrát Gagarinův pohár, letos byl nejlepším střelcem play off, ale po zápase základní části na konci ledna měl pozitivní test. Podle nepotvrzených informací kontrola odhalila v jeho těle zakázaný pseudoefedrin.

Během suspendace ruský útočník shromáždil další důkazy, odvolal se ke sportovní arbitráži CAS a podařilo se mu prokázat, že nedopoval úmyslně. "Doložil rozsáhlou dokumentaci i expertízy, které dříve nebyly k dispozici," uvedla hokejová federace na svém webu. Pozitivní test způsobil kontaminovaný výrobek.

Původně měl Zaripov zastavenou činnost do 23. května 2019, ale nově mu trest vyprší už tento čtvrtek. "Od toho dne se může vrátit k tréninku a účastnit se všech soutěží organizovaných IIHF," uvedla federace. V ruském dresu by tak účastník olympijských her 2010 ve Vancouveru mohl nastoupit i na turnaji v Pchjongčchangu.

Světové zlato získal Zaripov v letech 2008, 2009 a 2014, z předloňského MS v Praze má stříbro. V KHL si zahrál šestkrát Utkání hvězd. Poslední roky byl jedním z lídrů Magnitogorsku, kde nastupoval v útoku s Janem Kovářem.

Než byl suspendován, měl dohodu s Kazaní, ale smlouva nevstoupila v platnost. Během nucené pauzy mohl hrát NHL, neboť tam není pseudoefedrin na černé listině, jenže žádný klub ho neangažoval.