SOUHRN MS v atletice: Bolt se loučil bronzem, Juška na medaili nedosáhl

Třicetiletý Bolt, který se loučí se svou výjimečnou kariérou, zkompletoval svou medailovou sbírku ze světových šampionátů. K jedenácti zlatým a dvěma stříbrným medailím přidal nejúspěšnější atlet historie první bronz.

Světový rekordman měl ve finále stejně jako v rozběhu a semifinále špatný start a musel soupeře dotahovat. Časem 9,95 sekundy vyrovnal svůj nejlepší letošní výkon a zaostal o jednu setinu za jednadvacetiletým Colemanem, který drží maximum této sezony výkonem 9,82.

Gatlin si vylepšil letošní maximum na 9,92 a stal se v 35 letech nejstarším mistrem světa na stovce. Titul na královské sprinterské trati vybojoval už v roce 2005 v Helsinkách, nyní se dočkal druhého.

Bolt by měl v Londýně běžet ještě štafetu na 4x100 metrů.

Staněk i Maslák postupují

Dva úspěchy přinesl české atletice dopolední program na MS v Londýně. Tomáš Staněk výkonem 20,76 mazácky o centimetr překonal limit a postoupil do nedělního finále. Čtvrtkař Pavel Maslák si zaběhl časem 45,10 sekundy výrazně nejlepší letošní výkon.

Ve finále bude rovněž kladivářka Kateřina Šafránková, která sice limit nesplnila, ale výkonem 70,67 m postoupila z 11. místa.

Juška na skvělé výkony nenavázal

Český dálkař Radek Juška nedokázal na mistrovství světa v Londýně ve finále zopakovat skvělý výkon z páteční kvalifikace. Ani jeden ze tří pokusů nebyl podle jeho představ, neprošel do užšího finále a 802 centimetrů z druhé série stačilo jen na desáté místo. Juška si o jednu příčku vylepšil umístění z minulého šampionátu v Pekingu, ale po pátku mířil výš.

Z finálového vystoupení měl proto smíšené pocity. "Je mi to trošku líto, že to bylo až desáté místo. Jinak zase na druhou stranu spokojený jsem, že jsem aspoň předvedl dalších osm metrů," řekl po finále.

Neočekával, že se bude skákat tak daleko. Na postup do užšího finále bylo potřeba alespoň 817 centimetrů. "Čekal jsem, že do osmičky bude maximálně osm pět, něco takového," poznamenal český dálkař.

Koulař Staněk si zajistil postup

„Myslel jsem, že to bude pod lajnu, že budu muset jít ještě jeden. Ale měl jsem radost, že to letělo, že bych se tam mohl dobrat, i kdyby všichni nenaházeli velké kvéčko,“ hlásil koulař Staněk po svém postupovém pokusu. Rozhodčí mu pokus změřili o centimetr za kvalifikační limit a poslali ho do finále.

„Je to obrovská úleva, mám z toho radost,“ připustil Staněk. „Bohužel to nebyl ideální pokus, ale na ty se bude hrát ve finále. Naštěstí to padlo o cenťák, jsem rád, že jsem nemusel jít dva, nemusel jsem čekat. Teď odpočinout, masáž a hurá zítra na finále!“

Staněk patří k hlavním nadějím české výpravy v Londýně. Letos už desetkrát přehodil hranici 21 metrů a výkonem 22,01 překonal třicet let starý národní rekord Remigia Machury. Na český historický vrh by rád útočil i ve finále.

„Já doufám,“ směje se Staněk. „Samozřejmě je to hodně daleko, ale myslím, že na to mám, atmosféra bude taky dobrá. Když to rozjedu a trefím se, mohl bych se dvadavacítce určitě přiblížit.“

Ve finále ale bude muset podstoupit boj v nejlepší konkurenci posledních let. Kvalifikaci vyhrál Novozélanďan Tom Walsh nejlepším výkonem úvodní fáze šampionátu 22,14 metru. Daleko vrhli i Němec David Storl či Polák Michal Haratyk. Hlavním favoritem je Američan Ryan Crouser. „Těším se,“ usmívá se Staněk.

Maslák: Nevěděl jsem, jestli na to mám

Povedený start do šampionátu má za sebou i čtvrtkař Pavel Maslák. Časem 45,10 sekundy mu sice o jedinou setinu unikl přímý postup do semifinále. Nakonec však v klidu postoupil nejlepším časem ze všech ostatních sprinterů.

„Čas je dobrý, běžel jsem kvalitně,“ pochvaloval si Maslák, který nezvykle běžel čtvrtku po padesátidenní pauze. „Byl jsem víc nervóznější, nevěděl jsem, jestli na to mám nebo ne... A mám na to! Potvrdil jsem to, dal jsem to tam. Jsem hlavně závodník, na závodech se hecnu víc. Já myslím, že se mi běželo dobře.“

Maslák v semifinále cílí na čas pod 45 sekund, což se mu od vážného svalového zranění před třemi lety ještě nepodařilo. „To bych určitě chtěl a doufám, že se mi to povede,“ říká Maslák přesvědčeně.

Taktiku pro semifinále ještě zvažuje. „Nevím, jestli na to ještě mám hlavu, abych do toho šel bláznivě jako vždycky. Stáří, no.. Jak jsem starší, už nejsem tak dravý jako kdysi,“ směje se šestadvacetiletý český rekordman. „Spíš to půjdu to takticky. Určitě půjdu s ne úplně výhodnou drahou, ale tady je jich naštěstí devět, tak to bude dvojka nebo trojka a s tím už se dá něco dělat.“

Kladivářka Šafránková postupuje

Kladivářka Šafránková bude v pondělí házet v prvním velkém finále. Limit 71,50 sice nesplnila, ale po dvou nepovedených pokusech hodila ve třetí sérii 70,67 m a zařadila se na páté místo. V druhé skupině ji pak překonalo šest soupeřek. "Nemůžu si být úplně jistá, ale jsem relativně spokojená. Myslím si, že to není až tak špatný hod a mohl by se tam protlačit," řekla před startem skupiny B.

"Nejsem takový drsňák, který by šel a dělal, že se o to nezajímá. Možná se budu zbytečně stresovat a trnout každým tím hodem a tlačit to očima dolů, aby to tam nelítalo. Ale fakt se nebojím zas tak moc," doplnila. Při své olympijské premiéře v Londýně ani loni v Riu de Janeiro z kvalifikace neprošla, na světovém šampionátu je poprvé.

Klučinová je po prvním dnu sedmá

Eliška Klučinová je po prvním dnu sedmiboje sedmá, po třech disciplínách figurovala dokonce na pátém místě. Kateřině Cachové patří 21. příčka. Vede Němka Carolin Schäferová, která po běhu na 200 metrů předstihla do té doby suverénní Belgičanku Nafissatou Thiamovou

Gudžius vrátil po 12 letech diskařské zlato do Litvy

V hodu diskem se zlato z mistrovství světa po dvanácti letech vrací do Litvy. Nástupcem dvojnásobného olympijského vítěze Virgilijuse Alekny se dnes v Londýně stal Andrius Gudžius. Favority zaskočil ve druhé sérii, když si vylepšil osobní rekord o šedesát centimetrů a výkon 69,21 m už nikdo nepřekonal.

Šestadvacetiletý Gudžius o dva centimetry předstihl lídra letošních tabulek Švéda Daniela Stahla, který jako jediný letos přehodil 70 metrů. Bronz získal překvapivě Američan Mason Finley. Němec Robert Hartig, který před pěti lety v Londýně získal olympijské zlato, vyšel naprázdno, stejně jako obhájce titulu Polák Piotr Malachowski.

Běh žen na 10.000 m vyhrála v sólovém závodě světová rekordmanka a olympijská vítězka z Ria de Janeiro Almaz Ayanaová z Etiopie. Už v polovině trati utekla soupeřkám a v cíli měla více než třičtvrtěminutový náskok.

Definitivně tak převzala štafetu nejlepší světové vytrvalkyně od své krajanky Tiruneš Dibabaové, která desítku vyhrála třikrát na MS a dvakrát na olympiádě. Dnes svou kariéru ve 32 letech uzavřela stříbrnou medailí.

Finále:



Muži:

100 m (vítr -0,8 m/s): 1. Gatlin 9,92, 2. Coleman (oba USA) 9,94, 3. Bolt 9,95, 4. Blake (oba Jam.) 9,99, 5. Simbine (JAR) 10,01, 6. Vicaut (Fr.) 10,08, 7. Prescod (Brit.) 10,17, 8. Su Ping-tchien (Čína) 10,27.



Dálka: 1. Manyonga (JAR) 848, 2. Lawson (USA) 844, 3. Samaai (JAR) 832, 4. Meňkov (Rus.) 827, 5. Massó (Kuba) 826, 6. Š' Jü-chao 823, 7. Wang Ťia-nan (oba Čína) 823, 8. Tornéus (Švéd.) 818, ...10. Juška (ČR) 802.



Disk: 1. Gudžius (Lit.) 69,21, 2. Stahl (Švéd.) 69,19, 3. Finley (USA) 68,03, 4. Dacres (Jam.) 65,83, 5. Malachowski (Pol.) 65,24, 6. R. Harting (Něm.) 65,10, 7. Urbanek (Pol.) 64,15, 8. Smikle (Jam.) 64,04.



Ženy:



10.000 m: 1. Ayanaová 30:16,33, 2. T. Dibabaová (obě Et.) 31:02,69, 3. Tiropová 31:03,50, 4. Nawowunaová (obě Keňa) 31:11,86, 5. Kruminsová (Niz.) 31:20,24, 6. Infeldová (USA) 31:20,45, 7. Cheptaiová (Keňa) 31:21,11, 8. Huddleová (USA) 31:24,78.



Sedmiboj - po prvním dnu: 1. Schäferová (Něm.) 4036 (100 m př.: 13,09 - výška: 186 - koule: 14,84 - 200 m: 23,58), 2. Thiamová (Belg.) 4014 b. (13,54 - 195 - 15,17 - 24,57), 3. Rodríguezová (Kuba) 3905 (13,60 - 195 - 13,45 - 24,42), ...7. Klučinová (ČR) 3789 (14,03 - 186 - 14,80 - 24,72), 21. Cachová (obě ČR) 3551 (13,37 - 174 - 11,84 - 24,56).



Kvalifikace:



Muži:

100 m - semifinále: 1. Coleman (USA) 9,97, 2. Bolt (Jam.) 9,98.



Ženy:

1500 m - semifinále: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:03,54.