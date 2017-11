Vrabcová-Nývltová po skvělém maratonu v New Yorku: Nikdy nezapomenu!

Díky triumfu Shalane Flanaganové to byl velký americký den. Při maratonu v New Yorku si ale o pozornost řekla i Eva Vrabcová-Nývltová. Při svém prvním startu v závodě elitní kategorie World Marathon Majors o téměř minutu překonala dosavadní nejlepší newyorský výkon Aleny Peterkové z roku 1991.

„Bylo to naprosto perfektní, moc jsem si to užila. Asi na dnešek nikdy nezapomenu,“ řekla Vrabcová-Nývltová do telefonu, když se vrátila z masáže po závodě.

Čekala jste, že se víc než tři čtvrtiny závodu udržíte ve vedoucí skupině s favoritkami?

„ Ze začátku to bylo opravdu hodně pomalé. Měla jsem čas se podívat i po okolí. Samotnou mě překvapilo, že na třicátém kilometru bojuju o vítězství. Na lyžích se mi to nestalo ani na prvním kilometru. Byla to příjemná změna.“ (úsměv)

Když jste se dívala po okolí, co jste zahlédla?

„Spoustu nápisů, které lidi vytvořili. Třeba, že jsou maratonci slavní. Nebo: Mami, jsi nejlepší!“

Měla jste na trati nějaký osobní vzkaz?

„Já jsem tam měla manžela, to je ten nejlepší vzkaz.“

Když za to na 34. kilometru vzala trojice v čele s pozdější vítězkou Flanaganovou, pomýšlela jste, že se do vláčku zapojíte?

„Bohužel, to je můj limit, který v současnosti mám, zrychlit je pro mě problém. To je naše cesta do budoucna, abych na to mohla reagovat. Nástup neumím zachytit. Dopadlo to tak i ve finiši. Když začaly holky zrychlovat, já na to neměla.“

Ve skupince, která bojovala o čtvrté místo, jste sice doběhla poslední, stále to ale stačilo na sedmé místo. Napadlo by vás před startem, že budete tak vysoko?

(úsměv) „To rozhodně ne. Náš manažer říkal, že když to půjde dobře, budu šestá, sedmá. Ťukala jsem si na hlavu, že se zbláznili. Prostě to tak je, je to skvělý…“

Jak si ceníte nového osobního rekordu?

„Vzhledem k tomu, že tady je trať dost náročná, není to rovina, myslím, že tady si tady asi nikdo osobáky nevylepšil. Pro mě o to lepší a další motivace.“

Co říkáte na to, že jste překonala newyorský výkon Aleny Peterkové, kterou stíháte v českých historických tabulkách?

„To jsem vůbec nevěděla. V půlmaratonu mi to utíká o čtyři vteřinky, je to aspoň dílčí vítězství.“

Jak vám sedlo počasí?

„Já bych radši teplíčku. Běžela jsem v tričku, protože jsem se bála, aby mi neprostydly ledviny. Možná to byla chyba, ke konci mi bylo teplo. Ale je to poučení pro příště.“

Přebila v cíli euforie únavu?

„Únava zatím vůbec nepřišla, doufám, že ani nepřijde. Byla jsem na masáži, krásně se o mě starají. Na únavu není čas. Vím, že bude probdělá noc. Kromě jedné jsem tady téměř nespala. Až přijedu domů, vidím to na prospaný jeden celý den. Ale nejde o svalovou únavu, měla jsem problém aklimatizací.“

Budete slavit?

„Po závodě byla slavnostní večeře. Na pondělí mám od Martina (manžela) slíbené nákupy. Doma pak plánuju oslavu pro všechny ostatní.“