Nymburk v Řecku: kalamita, 30 hodin na cestě, těsná prohra

Pozdní odlet z Prahy, sněhová kalamita v Řecku, neplánované ubytování v Aténách, cesta po zasněžené dálnici 500 km do Soluně autobusem, žádný trénink v hale, žádný zažitý režim v den zápasu, žádné jídlo podle zásad výživy sportovce … To je možná soupis negativ z cesty basketbalistů Nymburka k důležitému zápasu Ligy mistrů.

Přes všechna tato příkoří však hráči českého klubu podali obdivuhodný výkon a domácí až do posledních chvil neměli vítězství v kapse. Proti Arisu nastoupili prakticky rovnou z autobusu po cestě, která trvala 30 hodin. Prohráli 79:83, ale domácí zlomili jejich odpor až v poslední čtvrtině.

Jediné, co šlo podle plánu, byl odjezd autobusem z Nymburka a cesta do Prahy na letiště. První zpoždění nastalo už při cestě do Atén, kde se mělo přestupovat. Letadlo na cestě do Prahy nabralo hodinové zpoždění a tím se zdrželo i na cestě zpátky. Už v ten okamžik se trenér Ginzburg bál, zda stihnou předzápasový trénink, protože to vypadalo, že jim Aténách uletí spoj a budou muset letět o hodinu později. V té době nikdo netušil, že přijít pozdě na trénink by byla jen kapka v moři problémů, které na ně budou v řecké metropoli čekat.

Po příletu do Atén bylo jasné, že komplikace budou většího rázu. Letištní hala byla plná k prasknutí a stovky lidí stály ve frontě u přepážek. Proč se neletělo dál? Vysvětlení podal na svém facebookovém profilu Jiří Welsch: „Zaseknout se v Řecku kvůli sněhový vánici je to poslední, co bych čekal.“

Sněžilo i v Soluni. Kolabovala doprava,byly problémy se zásobováním vodou, plynem a elektřinou. Třeba systém otevírání dveří autobusů je limitován teplotou -5 stupňů, takže nešly otvírat a nevyjely. Zavřeny byly všechny základní a střední školy a nakonec i university.

Basketbalisté noc v hale na letišti v Aténách strávit nemuseli, spali v hotelu u letiště. Ráno v sedm nastoupili do autobusu, který je vezl 500 kilometrů na sever do Soluně. S přibývajícími kilometry se sníh dostával blíž a blíž k silnici, až ji ve dvou třetinách cesty zasypal úplně. Rychlost jízdy nepřevyšovala 35 km/h.

Na cestě z Nymburka do hotelu v Soluni byli více než 30 hodin. Nestihli ani jeden trénink. Zápas byl dvakrát odložen, utkání posunuto i kvůli fotbalovému zápasu Arisu, aby fanoušci mohli stihnout obě akce. Za této sněhové situace se ale nehrál ani fotbal, fanoušci fotbalu se tedy mohli vyřádit alespoň na basketu.