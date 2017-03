Washingtonu se prohrou v Bostonu vzdálilo 2. místo v konferenci

Boston prohrával pouze v úvodu, ve druhém poločase si vypracoval až dvacetibodové vedení a díky vítězství má druhé místo za Clevelandem pod kontrolou. Třetí Wizards ztrácejí tři týdny před koncem základní části na Celtics 2,5 zápasu.

"Věděli jsme, o co v zápase půjde a co nás čeká," řekl po svém vítězném návratu Thomas. "S nimi je to vždycky vyhecované, nikdy nechybí silácké řeči a podobné věci, které mají nahlodat vaši psychiku. Jsme basketbalisté a tohle špičkování, tuhle zábavu milujeme. Zvládli jsme to a odvedli jsme dobrou práci."

Washington táhly tradiční opory. Bradley Beal nastřílel 19 bodů a kapitán John Wall měl 16 bodů a k tomu devět asistencí.

"Byl to stejný zápas jako ten poslední. Opět padlo několik technických, ale jinak to byla férová a celkem čistá hra," uvedl Wall. "Byl to boj o lepší pozici pro play off. Věděli jsme, že to bude náročné, nic jsme si nedarovali, ale zároveň nikdo neudělal nic za hranou."

Vedoucí tým soutěže Golden State celkem jasně ovládl zápas v Oklahomě, kde zvítězil 111:95. Klay Thompson nastřílel 34 bodů, Stephen Curry 23 a oba dohromady proměnili 14 tříbodových střel.

Na druhé straně byl nejlepším střelcem se 17 body Victor Oladipo. Russell Westbrook nasbíral 15 bodů, osm doskoků a sedm asistencí, úspěšnost střelby z pole měl ale jen 25 procent.

Třetí tým Západní konference Houston zachránil v Denveru úspěšnou střelou až těsně před koncem James Harden, který k vítězství Rockets 125:124 přispěl 39 body a 11 asistencemi. Blake Griffin dal 30 bodů a dovedl Los Angeles Clippers k výhře nad New York Knicks 114:105.

NBA:

Boston - Washington 110:102 (za hosty Satoranský odehrál 7 minut), Charlotte - Atlanta 105:90, Houston - Denver 125:124, Indiana - Utah 107:100, LA Clippers - New York 114:105, Oklahoma City - Golden State 95:111, Orlando - Philadelphia 112:109 po prodl.¨