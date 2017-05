Fury se vrací, chce sejmout Joshuu! Dře v ringu, šampion se zatím cpe

Patnáct měsíců se nepostavil do žádného zápasu. Na svém kontě má Tyson Fury 25 zápasů a zatím ani jednou neprohrál. Své štěstí chce okusit i proti novému šampionovi tří mistrovských pásů a vyzvat svého krajana Anthonyho Joshuu, který v sobotu večer porazil Vladimira Klička. „Byl to skvělý souboj, velmi zábavný a příjemný a já jsem řval, aby AJ (Anthony Joshua) Klička rozbil,“ chválil Fury v rozhovoru pro Sky Sports.

Klička od výhry přitom dělilo málo, v šestém kole byl jeho oponent počítaný, což se mu stalo poprvé v kariéře. „Zajímalo by mě, co by dnes lidé říkali, kdyby ho Kličko dorazil v tom šestém kole. Křičel jsem a rval si vlasy - nebo to co mi z nich zbylo - protože jsem se bál, že by nás to stálo miliony,“ vzpomínal anglický boxer.

„Romský král“ jak si Fury říká už na svůj Instagram umístil videa, na kterých trénuje údery s trenérem a snaží se shodit nadbytečnou váhu, kterou po svém zatím posledním zápase nabral.

Věří, že zápas s Joshuou by byl pro fanoušky lákavý a to nejen kvůli tomu, že oba pochází z Velké Británie. „Je jenom jeden souboj největší na světě a každý to ví. Jsou to těžké váhy, já a Joshua a nikdo jiný. To je to jediný, co svět chce vidět a já jsem tady. Jsem šampion na řadě, stále jsem světová jednička a všichni to ví,“ vyzval Joshuu.

A to by nebyl Fury, aby svého soupeře trochu nepopíchl. „Techniky dělají zápasy, ale jsem přesvědčený, že ho můžu porazit s jednou paží přivázanou za zády,“ prohlásil a dodal: „Nepotřebuju se rozehřát. Nebyl jsem v ringu stejně dlouho jako Kličko, ale rozdíl je, že mi není 41, ale 28 let. Joshua se vrátil skvěle, ale mně není 41.“

A reakce nového šampiona Joshuy? Toho tvrdá dřina, kterou Fury bude muset vynaložit, aby shodil nadbytečnou váhu, nechala zcela chladným. Na internet umístil fotografii, na které se cpe ze stolu plného jídla. „Žádná etiketa stolování, mám hlad.“