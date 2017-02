Rui Costa vyhrál závod Kolem Abú Zabí, Kreuziger dojel na 22. místě

Dnešní 143 km dlouhou etapu, která se jela na okruhu Yas Marina, kde se jezdí i závody formule 1, vyhrál v hromadném spurtu Caleb Ewan. Kreuzigerův týmový kolega z Oricy za sebou udržel Marka Cavendishe, třetí skončil německý spurtér Andre Greipel.

"Když jsme v pondělí přistáli, říkali nám, že tady prší tak tři dny do roka. Od pondělka dneska pršelo opravdu potřetí a opravdu celý den," posteskl si Kreuziger. "Naštěstí jsme byli na závodní trati, kde je míň oleje a ten asfalt je trošku lepší. A i když to občas uklouzlo, nebyly ani moc pády, takže to bylo lepší, než jsem očekával, i když se samozřejmě ochladilo a nebylo to úplně ideální," dodal český cyklista.

Cyklistický závod Kolem Abú Zabí (WorldTour) - 4. etapa (143 km):

1. Ewan (Austr./Orica) 3:03:06, 2. Cavendish (Brit./Dimension Data), 3. Greipel (Něm./Lotto), 4. Bonifazio (It./Bahrajn), 5. Pelucchi (It./Bora), 6. Mezgec (Slovin./Orica), ...102. Kreuziger (ČR/Orica), 113. Vakoč (ČR/Quick-Step) všichni stejný čas.

Konečné pořadí:

1. Costa (Portug./SAE Team Emirates) 15:42:21, 2. Zakarin (Rus./Kaťuša) -4, 3. Dumoulin (Niz./Sunweb) -16, 4. Mollema (Niz./Trek) -38, 5. Alaphilippe (Fr./Quick-Step) -53, 6. Majka (Pol./Bora) -56, ...22. Kreuziger -1:15, 74. Vakoč -6:12.