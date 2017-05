Kulhavý se doma trápil a ještě spadl, SP v Novém Městě ovládl Schurter

Sedmadvacátý Jan Škarnitzl byl nejlepším českým závodníkem na úvod Světového poháru bikerů v Novém Městě na Moravě. Dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý dojel až na 55. místě. Zvítězil olympijský šampion z Ria Nino Schurter, který si loni na stejné trati dojel pro pátý titul mistra světa v kariéře. Adéla Šafářová obsadila v závodě žen do 23 let 17. místo a dosáhla na nejlepší umístění českých barev během závodního víkendu.

Dvaatřicetiletému Kulhavému se nepovedl start a po kratším zaváděcím okruhu byl až na konci třetí desítky. Přestože se pak pohyboval i okolo patnácté příčky, dnešek evidentně nebyl jeho optimálním závodním dnem. V předposledním z celkem šesti celých kol měl navíc defekt, v cíli ztratil na svého velkého rivala Schurtera sedm a půl minuty.

O rok mladší Schurter si okamžitě po startu proklestil cestu na špici, kde se ho polovinu závodu dokázal překvapivě držet Španěl David Valero, ale na velikána této olympijské disciplíny nakonec nestačil. Schurter vyhrál v Novém Městě včetně MS již celkově popáté. Valero do cíle dojel s mankem 26 vteřin, třetí skončil Francouz Julien Absalon.

"Po minulém roce jsem šel do závodu uvolněný. Překvapil mě David, který mě začal stíhat, počkal jsem na něj a on pak tahal krásné tempo, které mi dokonale vyhovovalo. Několikrát zkoušel atakovat, ale měl jsem dost sil se ho udržet. Ve čtvrtém okruhu jsem zkusil zaútočit a vyšlo to. Cítil jsem se skvěle, tenhle okruh mi sedí naprosto vším," řekl spokojený Schurter.

V kategorii žen do 23 let skončila až za Šafářovou domácí šampionka Barbora Průdková, dojela šestadvacátá. S obrovským náskokem zvítězila Američanka Kate Courtneyová.

Teprve osmnáctiletá Šafářová zářila po průjezdu cílem spokojeností. "Jelo se mi skvěle. Odstartovala jsem až moc dobře, to jsem ani nečekala. Celý závod se mi jelo vážně úžasně, diváci mě hrozně hnali. Takže super," řekla Šafářová novinářům.

Závod Světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě:

Muži - elite:

1. Schurter (Švýc.) 1:27:35, 2. Valero (Šp.) -26, 3. Absalon -1:46, 4. Marotte -1:51, 5. Sarrou -1:59, 6. Tempier -2:09, 7. Carod (všichni Fr.) -2:41, 8. M. Van de Poel (Niz.), 9. Cooper (N. Zél.), 10. Fontana (It.) všichni -2:51, ...27. Škarnitzl -5:36, 49. Nesvadba -7:17, 55. Kulhavý -7:38, 57. Rauchfuss -8:03, 63. Paprstka -9:09, 76. Stošek -12:31, 81. Vobecký (všichni ČR) -1 kolo.

Ženy do 23 let:

1. Courtneyová (USA) 1:12:45, 2. Richardsová (Brit.) -1:50, 3. Freiová (Švýc.) -3:26, 4. Worstová (Niz.) -4:11, 5. Géraultová (Fr.) -4:22, 6. Bertaová (It.) -4:40, ...17. Šafářová -7:21, 26. Průdková (obě ČR) -9:41.