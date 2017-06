Kolosální přestup? Cyklista Wiggins prý pojede na olympiádu jako veslař

Sir Bradley Wiggins (37), cyklista ověnčený mnoha tituly, je od prosince ve sportovním důchodu, ovšem drží si špičkovou formu. Pětinásobný olympijský vítěz, který své poslední zlato získal loni v Riu v týmové stíhačce, se prý hodlá ke špičkovému sportu vrátit. Spekuluje se o tom, že na příští olympiádu do Tokia pojede jako veslař.

Bradley Wiggins kamarádí s vynikajícím veslařem Jamesem Cracknellem, proto často trénuje na veslařském trenažéru a také na kole a momentky z tréninků sdílí na sociálních sítích.

Ve své auto autobiografii „Můj čas“, která vyšla v listopadu 2012, Wiggins píše: „Moc rád bych jednou zkusil na olympiádě veslování, čtyřku lehkých vah nebo něco takového.“ Toho se chytil britský cyklista Adam Blythe a v souvislosti s tím, jak Wiggins dává najevo, že tvrdě maká, pustil do světa zprávu, že slavný krajan se chystá na olympiádu. „Je to tady. Sir Wiggo bude na olympiádě v Tokiu veslovat. Pravděpodobně získá zlato,“ napsal na Twitteru Blythe, který nedávno označil Wigginse kvůli tvrdému tréninku za „nadšence“.

Vítěz Tour de France z roku 2012 Wiggins nedávno zveřejnil snímek displeje na svém cyklocomputeru, který ukazuje maximální sílu 1589 wattů, s popiskem „osobák 8 měsíců po skončení kariéry“.

Bradley Wiggins sice už cyklistickou kariéru uzavřel, svými výkony se ale i tak rád pochlubí. • Foto Instagram

Britská média ovšem zjistila, že příliš mnoho pravdy na šokující přestupové zvěsti nebude. Wiggins nepatří k nejvyšším, musel by tedy závodit mezi „lehkovážníky“. Vedení britského veslování o budoucí hvězdě svého sportu nic neví, navíc lehká čtyřka bez kormidelníka právě (i k lítosti českých veslařů) vypadla z olympijského programu.

Veslaři sice často trénují na kole, přesto je krajně neobvyklé přestoupit ze sedla za veslo. Obráceně to ovšem jde, to už se ví. Další Britka Rebecca Romerová má veslařské stříbro z Atén a v cyklistické stíhačce za čtyři roky v Pekingu získala zlato. A s napětím se čeká, co na kole dokáže Hamish Bond. Veslovod legendární novozélandské dvojky „bez“ Murray - Bond, která neprohrála od roku 2009 a má dvě olympijská zlata a šest titulů mistra světa v řadě, si totiž bere od vody volno a chce zkusit štěstí v cyklistice.

Článek, který o Wigginsovu možném přestupu vyšel v britském tisku, sdílela na své facebookové stránce Mezinárodní veslařská federace a komentovali ho mnozí známí veslaři. „Hodně štěstí,“ napsal dvojnásobný olympijský vítěz na skiu Olaf Tufte.