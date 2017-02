Úspěšný i nenáviděný. Dovede Patriots k Super Bowlu strůjce „Osy zla“?

New England Patriots, jméno této organizace zná i veřejnost mimo americký fotbal. Za prvé proto, že každoročně patří k nejsilnějším týmům NFL a za sedmnáct sezon hrála o titul hned sedmkrát. Druhou příčinou zprofanovanosti jsou skandály, majitel Patriots Robert Kraft i hlavní trenér Bill Belichick rádi chodí za hranu a ohýbají pravidla. Oba v noci z neděle na pondělí čeká 51. Super Bowl, ve kterém se v Houstonu utkají s Atlantou Falcons.

Stejně jako má NHL svůj Stanley Cup, v NFL se nejlepší tým laská po skončení sezony s Vince Lombardi Trophy, svatým grálem amerického fotbalu pojmenovaném po legendárním kouči Green Bay Packers. Komentátoři americké televize Fox Sports v přenosech ale často šibalsky hlásí, že éra tohoto názvu končí, že soška ve tvaru stříbrné šišky bude brzy přejmenovaná na trofej Billa Belichicka.

Proč? Charismatický kouč, který při zápasech nikdy neodkládá mikinu, jen někdy beru variantu s ustřiženými rukávy, je magnetem na úspěchy. Šestkrát vyhrál Super Bowl, čtyřikrát se svým současným quarterbackem v Patriots Tomem Bradym, třikrát byl v NFL vyhlášen koučem roku.

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Nejočekávanější americká sportovní událost je tady. Finálový zápas, kterým vrcholí play-off severoamerické NFL se uskuteční v neděli v texaském Houstonu. Co nabídne 51. ročník amerického Super Bowlu? Podívejte se na komentář quarterbacka čeké reprezentace Jana Dundáčka.</p> REKLAMA 51. ročník Super Bowlu nabídne dva nejlepší útoky, hlásí quarterback Jan Dundáček • VIDEO iSport TV

„Do your job!“ Neb dělej svoji práci! Tímto heslem Belichick proslul, od hráčů netouží po nadstavbě, chce jen konstantní perfektně odvedenou šichtu na dané pozici. Jedno zda jde o hvězdného running backa, nebo náhradního puntera, 64letý trenér měří všem stejně.

„Ano, tenhle jeho slogan, „Do your job!“, si budu pamatovat navěky, používal jsem ho nejen na hřišti, ale také v osobním životě,“ nechal se pro ESPN slyšet Bryan Cox, který má v Atlantě na starosti obránce a pod Belichickem hrál dva roky v New York Giants a v roce 2001 s ním už v týmu Patriots slavil výhru v Super Bowlu.

„Musíte umět respektovat skvělého člověka a kouče, přestože to bude v sobotu váš soupeř. Miluju ho k smrti, pro mou kariéru byl obrovský přínosem, ale v Super Bowlu mě to nijak svazovat ruce nebude, svou práci odvedu na maximum a doufám, že vyhrajeme,“ doplnil Cox.

NFL Belichicka ani Bradyho nemusí

Společně s Bradym, který se v případě nedělní výhry může stát s pěti prsteny za vítězství v Super Bowlu nejúspěšnějším quarterbackem historie, je Belichick svými rivaly označován za Osu zla. A že Patriots nenávidí všichni, kromě jejich fanoušků, je v NFL známá věc.

„Patriots jsou v NFL nejméně oblíbeným týmem. Hejty se ale netýkají quarterbacka Bradyho, ale dopadají především na hlavu trenéra Belichicka. Ale znáte to, čím více jste úspěšní, tím více jdete svým soupeřům na nervy, takže čtyři společné vyhrané Super Bowly této dvojice nepopularitu ještě eskalovaly,“ nechal se v pořadu TAK URČITĚ slyšet expert na NFL Jindřich Rajchl.

720p 480p 360p 240p <p>Volejme sláva, a tři dny se radujme! Je to tu, zápas roku v americkém fotbalu klepe na dveře, v noci z neděle na pondělí se v rámci 51. Super Bowlu utkají na NRG Stadium v Houstonu New England Patritos a Atlanta Falcons. O blížící se SUPER události, která patří v Americe každoročně k nejsledovanějším sportovním přenosům, mluvili v pořadu O2 TV TAK URČITĚ experti na NFL Stanislav Jantoš a Jindřich Rajchl, kteří americký fotbal komentují na stanici TV Sport.</p> REKLAMA Super Bowl v TAK URČITĚ: Finále NFL rozhodnou obrany • VIDEO O2 Sport

Příčinou záště je několik afér, které tým sídlící ve Foxborough ve státě Massachusetts v posledních letech rozpoutal. Jednou měl instalovat na trénink svého soka kamery, jindy si na ně ztěžoval kouč Pittsburghu Mike Tomlin, že jim během utkání s Patriots nefungovaly komunikační vysílačky. Viníkem mělo být samozřejmě vedení New England. V loňském roce při konferenčním finále s Indianapolis Colts (výhra 45:8) zase údajně podhustili míče.

„Během toho utkání pršelo a Patriots proti Colts naběhali přes 200 yardů a naprosto dominovali, takže by vyhráli, i kdyby se hrálo s cihlou, vždyť Indianapolis deklasovali o 37 bodů,“ nedělal z toho velkou vědu ve studiu O2 TV Rajchl.

Za aféru, kterou americká média překřtila na Deflectgate, dostal Brady stop na čtyři utkání, které vynechal zkraje letošní sezony. Finančnímu postihu se ale lišácky vyhnul.

Jak známo, v zámořských soutěžích provinilcům během jejich trestu neběží výplata. Pro Bradyho mohl znamenat čtyřzápasový flastr, rovnající se čtvrtině základní části NFL, ztráty v řádech desítek milionů korun. Jak Brady zareagoval? Smlouvu s New Englandem prodloužil tak, že za roky 2016 a 2017 činí jeho mzda pouhý 1 milion dolarů! Nepřišel tak o 2,1 milionů dolarů, tedy zhruba 50 milionů korun, což by byla ztráta z původního platu, ale jen o 200 tisíc dolarů. To jsou při jeho předchozích a budoucích příjmech pouhé drobné.

A takoví Patriots, v jejich čele stojí majitel a zastřešovatel všech hříchů Robert Kraft, zkrátka jsou, umí si najít mezírky v pravidlech a využít je.

Nejlepší útok proti nejlepší obraně

Na Belichicka čeká v neděli v noci těžký oříšek, Atlanta, která je v Super Bowlu podruhé (v roce 1998 prohrála s Denverem) měla v základní části s bilancí jedenáct výher a pět porážek suverénně nejlepší útok v lize, v průměru sázela 34 bodů na zápas. Její quarterback Matt Ryan je horkým kandidátem na MVP soutěže a pozici ofenzivního koordinátora u Falcons navíc zastává Kyle Shanahan, syn slavného kouče Broncos Mikea Shannahana, se kterým má Belichick coby hlavní kouč negativní bilanci 3:5.

„Jasně, ve hře Falcons vidím hodně prvků, které jsem dříve registroval u Broncos, je vidět, že se Kyle potatil, dopředu jsou nesmírně kreativní a pružní. Bude velmi těžké jejich skvělý útok zastavit,“ nechal se v rozhovoru pro NFL. slyšet Belichick, který New England dotáhl k rekordní deváté účasti ve finále.

Dosud se Patrioti dělili o rekordních osm účastí v Super Bowlu s Denverem, Dallasem a Pittsburghem, který porazili v semifinále.

Jedno je jisté, v neděli to bude na krásném NRG Stadium pro 72 tisíc fanoušků v Houstonu úžasná podívaná. Nejlepší obrana NFL se postaví nejlepší ofenzivě, přestávkový program si vezme do parády éterická zpěvačka Lady Gaga, které na 50. Super Bowlu zpívala americkou hymnu.

„Nezajímá mě to, stejně budu v šatně, a nic neuslyším. Žádné její písně neznám,“ zůstal vůči slibované show 30leté americké zpěvačky chladný Belichcik.

51. Super Bowl začne v neděli v 0.30 SEČ. Těšíte se? Těšte se!