Squashista Mekbib zazářil: v Aucklandu vydřel semifinále

Parádní úspěch si připsal český squashista Daniel Mekbib. Ve třech turnajích na Novém Zélandu se dokázal probojovat z kvalifikace do hlavní soutěže, v tom posledním v Aucklandu se dostal navíc do semifinále a stihl u toho porazit dva hráče ze světové stovky. „Výkonnostně to byl asi můj nejlepší turnaj, jsem moc rád,“ pochvaloval si Mekbib, v současné době druhý nejlepší hráč za Janem Koukalem.